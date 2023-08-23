Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Форвард сборной Бразилии хочет играть в РПЛ: им интересуется «Зенит»

    Форвард сборной Бразилии хочет играть в РПЛ: им интересуется «Зенит»

    Известный агент Паулу Барбоза заявил о желании нападающего «Фламенго» Педро выступать в России.

    «Мы знаем, что футболист хочет играть в России, этот факт будет играть большую роль. Если «Зенит» сможет договориться с «Фламенго», Педро станет большим усилением для команды.

    У «Зенита» хорошие отношения с бразильскими клубами, думаю, они смогут договориться. Это отличный игрок, которому нужно играть в топовой команде, «Зенит» этому соответствует.

    Дело в том, что Педро – действительно один из лучших нападающих Бразилии. Он очень важен для «Фламенго», и команда играет на самом высоком уровне.

    Я думаю, договориться по Педро не будет так просто, «Зениту» придется сделать многое, чтобы его купить. Сумма большая, но она соответствует игроку, он столько стоит на данном этапе», – сказал Барбоза.

    • Сообщалось, что «Зенит» готов предложить за Педро 25 миллионов евро.
    • Педро забил 27 мячей и отдал 4 ассиста в 41 матче в 2023 году.
    • На его счету 6 встреч и 1 гол за сборную Бразилии.

    Новости по теме
    Стало известно, хочет ли Нерес перейти в «Зенит»: за него предложили 45 миллионов 3
    В «Зените» прокомментировали новость об интересе к форварду сборной Бразилии 4
    Президент РПЛ: «Даже половина Вендела – высококлассный игрок» 2
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68803

      portero 18 минут назад

      Ходят сплетни что не будет больше слухов....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2760

      Болотоход 59 минут назад

      Да бразилы за баблом в помойку серьезно настроены))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 