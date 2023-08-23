Форвард сборной Бразилии хочет играть в РПЛ: им интересуется «Зенит»

Известный агент Паулу Барбоза заявил о желании нападающего «Фламенго» Педро выступать в России.
«Мы знаем, что футболист хочет играть в России, этот факт будет играть большую роль. Если «Зенит» сможет договориться с «Фламенго», Педро станет большим усилением для команды.
У «Зенита» хорошие отношения с бразильскими клубами, думаю, они смогут договориться. Это отличный игрок, которому нужно играть в топовой команде, «Зенит» этому соответствует.
Дело в том, что Педро – действительно один из лучших нападающих Бразилии. Он очень важен для «Фламенго», и команда играет на самом высоком уровне.
Я думаю, договориться по Педро не будет так просто, «Зениту» придется сделать многое, чтобы его купить. Сумма большая, но она соответствует игроку, он столько стоит на данном этапе», – сказал Барбоза.
- Сообщалось, что «Зенит» готов предложить за Педро 25 миллионов евро.
- Педро забил 27 мячей и отдал 4 ассиста в 41 матче в 2023 году.
- На его счету 6 встреч и 1 гол за сборную Бразилии.