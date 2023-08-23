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    Семин рассказал, как «Спартаку» стать чемпионом России

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил чемпионские перспективы «Спартака».

    «Конечно, «Спартак» способен претендовать на чемпионство – у них сильнейший подбор игроков, боевая команда. Но ему необходимо определиться с костяком команды.

    Постоянная смена игроков приводит к отсутствию сыгранности, футболисты не успевают привыкнуть друг к другу. А чемпионство выигрывают те команды, у которых есть стабильный сыгранный состав. На данный момент у «Спартака» этого нет.

    Сейчас красно-белым необходим крепкий костяк, иначе чемпионства не добиться», – сказал Семин.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17848

      Garrincha58 37 минут назад

      надо перейти в ФНЛ и стать там чемпионом

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