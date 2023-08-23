Семин рассказал, как «Спартаку» стать чемпионом России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил чемпионские перспективы «Спартака».

«Конечно, «Спартак» способен претендовать на чемпионство – у них сильнейший подбор игроков, боевая команда. Но ему необходимо определиться с костяком команды.

Постоянная смена игроков приводит к отсутствию сыгранности, футболисты не успевают привыкнуть друг к другу. А чемпионство выигрывают те команды, у которых есть стабильный сыгранный состав. На данный момент у «Спартака» этого нет.

Сейчас красно-белым необходим крепкий костяк, иначе чемпионства не добиться», – сказал Семин.