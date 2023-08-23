Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

Здоровья Сергею Николаевичу и успехов, он на правильном пути. А Тинькову не стоит вякать из своего Лондона, тем более, что тему не понимает.
Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал идею владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который хочет видеть в основе клуба 11 воспитанников.
«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всe? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков.
- Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
- У команды 0 трофеев.
- В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.