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  • Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

23 августа 2023, 08:20
11

Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал идею владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который хочет видеть в основе клуба 11 воспитанников.

«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всe? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • У команды 0 трофеев.
  • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (11)
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mihail200606
1692769665
Не любит он галицкого почему то... но уж точно галицкий не бредит. Он делает проект,проект успешный. Кто 15 лет назад о еврокубках мог мечтать в краснодаре?.получилось же. 15 лет назад, наверное, только начала детская школа Краснодара работать.. откуда быстро воспитанники свои возьмутся. Поэтому легионеры пока бегать будут...
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DOCTOR PENALTY
1692770419
Здоровья Сергею Николаевичу и успехов, он на правильном пути. А Тинькову не стоит вякать из своего Лондона, тем более, что тему не понимает.
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Дядя Серёжа
1692772697
Галицкий создал "империю" внутри России, значит он Император. А ты ботало базарное ленинск-кузнецкое
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Январь 59
1692773758
Тем не менее такое уже было. Были матчи, когда на поле выходили 11 воспитанников Академии Краснодара. Более того сегодня в РПЛ и ФНЛ играют уже десятки воспитанников академии, более того даже в сборную привлекались Фомин, Сафонов, Комличенко, Уткин, Волков, Черников- а это уже полсостава сборной.да ФК Краснодар уже 15 лет, но полноценных выпусков академии всего 4. Да были выпускники , которые сразу смотрели в сторону своих агентов, но это им не дало никаких дивидендов. А наоборот- деградацию. Прежде чем кидать камни в огород С.Н.Галицкого мог бы и сам что то для своей страны что-то хорошее сделать. А сидеть в Лондоне, и поливать дерьмом свою страну в страхе, что у него отберут награбленнон- это позорище.
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erybov1965
1692774340
Галицкий,хоть пытается это сделать.Нет лучше сидеть и рассуждать,а еще лучше, критиковать других.Я думаю,что если Тиньков станет добрее,он обязательно победит свой страшный недуг.Галицкому желаю успеха и всем крепкого здоровья.
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Ивантеевец
1692774356
Галицкому здоровья, успехов в дальнейшем развитии футбола в регионе. Воспитанников там куда как больше уже чем одиннадцать, и играют они во многих других командах, просто тренеры не всех смогли разглядеть и оценить по достоинству, ну тут вопросы не к Галицкому. Не ту болезнь у себя вылечил Тиньков, ой не ту...
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evgevg13
1692775322
Админы продолжают пиарить придурка тинькова. Отстегнул, что ли Н-нную сумму?
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Argon
1692879644
Мнение обиженного придурка ничего не понимающего в футболе.
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Йост
1692900000
Нет ничего невозможного... Надо просто правильно все выстроить и спланировать...
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