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    • Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

    Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

    Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал идею владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который хочет видеть в основе клуба 11 воспитанников.

    «Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всe? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У команды 0 трофеев.
    • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал Вити Кравченко

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25060

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Здоровья Сергею Николаевичу и успехов, он на правильном пути. А Тинькову не стоит вякать из своего Лондона, тем более, что тему не понимает.

      1
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      Рейтинг: +7862

      mihail200606 47 минут назад

      Не любит он галицкого почему то... но уж точно галицкий не бредит. Он делает проект,проект успешный. Кто 15 лет назад о еврокубках мог мечтать в краснодаре?.получилось же. 15 лет назад, наверное, только начала детская школа Краснодара работать.. откуда быстро воспитанники свои возьмутся. Поэтому легионеры пока бегать будут...

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      Рейтинг: +6004

      fakeid 54 минуты назад

      тиньков дурак какой-то, лучше бы посмотрел на клуб спартаг. поставили задачу, чтобы в составе было 11 дезеувов - и успешно с ней справились ещё при федунах.

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      Рейтинг: +30807

      JTherry > fakeid 19 минут назад

      с утра пей легкий настой марганцовочки, укрепляет желудок и кишечник, каждое утро от тебя понос про Спартак читать неприятно... ведь можешь писать по делу, а несёшь всякую ахинею... Тиньков, хоть и вражина, но про 11 воспитанников в составе правильно сказал - где они у бычков..?

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      Рейтинг: +6004

      fakeid > JTherry 12 минут назад

      для меня он не вражина, но тут об этом лучше не писать. свобода, всё же, дороже.

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      Рейтинг: +30807

      JTherry > fakeid 8 минут назад

      картой от Тинькофф-банка пользуешься, так этот банк у Тинькова Потанин "отжал"...) ну и про СВО, конечно...

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