Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»

Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал идею владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который хочет видеть в основе клуба 11 воспитанников.

«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где это всe? Прошло 15 лет, а у него там какие-то негры бегают. Их полно просто. Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», – сказал Тиньков.