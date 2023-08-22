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  • Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

22 августа 2023, 15:44
13

Владимир Быстров заявил, что перешел из «Зенита» в «Спартак» не по своей воле.

– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?

– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.

– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?

– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.

Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение.

  • Быстров – воспитанник «Зенита».
  • «Спартак» купил его в 2005 году.
  • Игрок вернулся в Санкт-Петербург в 2009-м.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (13)
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oyabun
1692709233
Да всем уже давно плевать, Володя..
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ScarlettOgusania
1692709466
Володька всё пытается мимикрировать под голубого, когда и без микроскопа ясно, что немытый бо.мж)
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Skull_Boy
1692709895
Ой да ладно гнать и все помнят сколько тебе тогда Спартак в ЗП зарядил
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NewLife
1692711957
А в гей клуб ходить, чье решение?
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alp
1692713475
свиновова никогда не отмоется от своего паскудства
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nik55
1692716606
возвращение в «Зенит» мое-----не трепись
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alefreddy
1692724718
пока сенит фаворит он так поет потом перекрасится
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zigbert
1692729531
Раньше Быстров об этом не говорил. Да и доказать верность этих слов теперь будет трудно.
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mahan
1692771821
Если бы не Спартак, то тебя бы никто и не знал, умей уважать команды в которых играл и которые тебя растили как игрока. А если ты человек гов.......но то это сразу и видно. Тебя нигде не уважают ни в Спартаке и ни в Зените.
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