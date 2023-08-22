Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

свиновова никогда не отмоется от своего паскудства
Владимир Быстров заявил, что перешел из «Зенита» в «Спартак» не по своей воле.
– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?
– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.
– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?
– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.
Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение.
- Быстров – воспитанник «Зенита».
- «Спартак» купил его в 2005 году.
- Игрок вернулся в Санкт-Петербург в 2009-м.