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    • Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

    Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

    Владимир Быстров заявил, что перешел из «Зенита» в «Спартак» не по своей воле.

    – Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?

    – Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.

    – Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?

    – По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.

    Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение.

    • Быстров – воспитанник «Зенита».
    • «Спартак» купил его в 2005 году.
    • Игрок вернулся в Санкт-Петербург в 2009-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11784

      alp 16 минут назад

      свиновова никогда не отмоется от своего паскудства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19435

      NewLife 41 минуту назад

      А в гей клуб ходить, чье решение?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21458

      Cleaner 45 минут назад

      Вова Быстров, а кто РОМБИК целовал? Не ты???...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14875

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой да ладно гнать и все помнят сколько тебе тогда Спартак в ЗП зарядил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2483

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Володька всё пытается мимикрировать под голубого, когда и без микроскопа ясно, что немытый бо.мж)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34241

      oyabun 1 час назад

      Да всем уже давно плевать, Володя..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21458

      Cleaner > oyabun 28 минут назад

      Володе не плевать. До сих пор стыдится своего спартаковского прошлого...)))

      1
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