Быстров: «Переход в «Спартак» – это не мое решение, а возвращение в «Зенит» – мое»

Владимир Быстров заявил, что перешел из «Зенита» в «Спартак» не по своей воле.

– Часто говорят, что в 2009 году при вашем возвращении все решалось на уровне руководства. Это так, или за вами было решающее слово?

– Не знаю, кто там что решал. Но, по сути, у меня в контракте был пункт, в котором было прописано, что я по своему желанию могу уйти из клуба.

– Сложнее было перейти в «Спартак» или вернуться в «Зенит»?

– По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше.

Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» – мое решение.