«С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

Владимир Быстров высказался о последних результатах «Спартака».

Команда стартовала в новом сезоне с 5 побед подряд.

Затем москвичи проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.

Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», – заявил Быстров.