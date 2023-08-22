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  • «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

«С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

22 августа 2023, 13:50
6

Владимир Быстров высказался о последних результатах «Спартака».

  • Команда стартовала в новом сезоне с 5 побед подряд.
  • Затем москвичи проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.

Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», – заявил Быстров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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SLADE2019
1692701839
Ну не угадал человек со стартовым составом, со всеми и сильнейшими тренерами это случается. Причем тут эксперимент? Была привычная схема, игроки были тоже основной обоймы. Насчет Зенита, ну не надо из него монстра какого то делать. Средняя по евромеркам команда, которую можно и нужно хлопать.
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raritet
1692708585
Абаскалю нужно было бы для начала пройти курс молодого бойца у Дика Адвоакаата . Тот всегда играл только одним составом, иногда в ущерб ротации. И как ни странно , это давало результат. Хотя многие его за это критиковали. А испанец напротив, тасует Спартак как колоду карт. Можно сказать, карта не та выпала. Ну тоже ,как вариант, обьяснение.
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nik55
1692716456
пока будут продолжаться эксперименты с составом будет все хуже и хуже-------нужно искать тренера к зиме
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DVOK68
1692717023
Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти. --------------------------------------------- Абсолютно прав.От себя добавлю,что чем скорее Рыжий определится-тем будет лучше.
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