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    • «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

    «С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

    Владимир Быстров высказался о последних результатах «Спартака».

    • Команда стартовала в новом сезоне с 5 побед подряд.
    • Затем москвичи проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

    «Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.

    Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.

    Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», – заявил Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1433

      SLADE2019 1 час назад

      Ну не угадал человек со стартовым составом, со всеми и сильнейшими тренерами это случается. Причем тут эксперимент? Была привычная схема, игроки были тоже основной обоймы. Насчет Зенита, ну не надо из него монстра какого то делать. Средняя по евромеркам команда, которую можно и нужно хлопать.

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      Рейтинг: +27217

      slavutiq70 > SLADE2019 1 час назад

      Нужно ...только вот мы почти 6 лет не можем хлопнуть ...выходит для нас Зенит монстр и убийца .раз за шесть лет не разу не победили в чемпионате его ...

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      Рейтинг: +19551

      ilichkadr > SLADE2019 19 минут назад

      Абаскаль только тем и занимается, что пытается угадать со стартовым составом. Промес, Медина, Соболев в 1-м тайме никакущие, Дуарте косячит уже не первую игру, но Бонгонда, Зиньковский, Хлусевич сидят на лавке.
      P.S. Промес, Зобнин, Джикия - Бобик издох. Соболев без заднего привода (под ним должен кто-то играть) полный ноль.

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