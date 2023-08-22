«С «Зенитом» экспериментировать только самоубийца может»: Быстров – об Абаскале

Ну не угадал человек со стартовым составом, со всеми и сильнейшими тренерами это случается. Причем тут эксперимент? Была привычная схема, игроки были тоже основной обоймы. Насчет Зенита, ну не надо из него монстра какого то делать. Средняя по евромеркам команда, которую можно и нужно хлопать.
Владимир Быстров высказался о последних результатах «Спартака».
- Команда стартовала в новом сезоне с 5 побед подряд.
- Затем москвичи проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).
«Спартак» не так уж и ярко начал [сезон]. Был результат, встречались со слабыми соперниками, но все равно умудрялись допускать ошибки. Не было одного состава, были изменения в схеме. Тренеру нужно определиться, куда идти.
Все мы немного тренеры, думаем, что разбираемся в футболе. Пока команда побеждает, всем до лампочки, какой ценой. «Спартаку» нужно провести сезон ровно.
Абаскалю от меня досталось вчера? А как иначе, если на один из главных матчей сезона он ставит не сильнейший состав? С таким соперником, как «Зенит», экспериментировать, пытаться что‑то попробовать только самоубийца может», – заявил Быстров.