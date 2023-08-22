«Динамо» хотело подписать игрока «МЮ» в случае срыва трансфера Карраскаля

Стало известно, кто мог перейти в «Динамо» в случае срыва трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Сорока на хвосте принесла пару фамилий футболистов, которые были у «Динамо» в разработке. Для понимания, к кому примерно присматривались.

Правый вингер «МЮ» и сборной Уругвая Факундо Пельистри.

21-летний футболист редко проходит в состав английского топ-клуба (всего 280 минут в 11 матчах в прошлом сезоне), поэтому размышлял над переходом, однако в итоге отказался, решив еще раз попытать шанс пробиться в «МЮ».

Тем более, что на старте сезоне в обоих матчах АПЛ выходил на замену.

Вингер «Брентфорда» Серхи Каньос.

Но английский клуб, испанский футболист, можно было ожидать кучу проблем, в том числе политического характера (к слову, с «МЮ» и оплатой тоже, возможно, было бы непросто, хотя Пельистри и предлагали бело-голубым).

В общем, вчера этот Каньос перешел в «Валенсию», – сообщил в телеграме журналист «СЭ» Константин Алексеев.