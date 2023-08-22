«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 27 августа в 17:30 по московскому времени.
Пять последних очных матчей:
- две победы «Крыльев»
- одна ничья
- два раза выиграла «Балтика»
«Крылья» – фавориты по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Крыльев» – 2.00
- ничья – 4.00
- победа «Балтики» – 3.60
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – Балтика
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Смотреть прямую трасляцию матча Крылья советов – Балтика
Уверены в ставке? Используйте специальный бонус в 17000 рублей и не рискуйте своими!
Источник: «Бомбардир»