«Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» 27 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

две победы «Крыльев»

одна ничья

два раза выиграла «Балтика»

«Крылья» – фавориты по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Крыльев» – 2.00

ничья – 4.00

победа «Балтики» – 3.60

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов – Балтика

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Смотреть прямую трасляцию матча Крылья советов – Балтика

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