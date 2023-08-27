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    • «Крылья Советов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    «Крылья Советов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Крылья Советов» – «Балтика», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов»«Балтика»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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