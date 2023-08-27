Смотреть прямую трансляцию матч «Крылья Советов» – «Балтика», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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