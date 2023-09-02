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    • «Крылья Советов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Крылья Советов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».

    Стартовые составы команд:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Факел»: Будиев, Божин, Черов, Мастерной, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

    Главный тренер: Вадим Евсеев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел»

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Матч.ТВ

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    02.09.2023 17:10
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