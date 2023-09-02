Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Факел»: Будиев, Божин, Черов, Мастерной, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Факел»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».