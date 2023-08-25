«Оренбург» и ЦСКА сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» 25 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей:

три победы ЦСКА

две ничьих

ЦСКА – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Оренбурга» – 4.00

ничья – 4.30

победа ЦСКА – 1.84

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Оренбург – ЦСКА

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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