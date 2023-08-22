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    Орлов: «У Пиняева лицо натруженного мужика»

    Геннадий Орлов порассуждал о кризисном старте «Локомотива» в новом сезоне.

    «У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.

    Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик.

    Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля. Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», – сказал Орлов.

    • 18-летний Пиняев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах нового сезона.
    • «Локо» идет на 10-м месте в РПЛ, набрав 6 очков в 5 турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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