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    Червиченко: «Абаскаль занимается хренью какой-то»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не понял отдельные кадровые решения Гильермо Абаскаля в матче с «Зенитом».

    – Для чего Абаскаль убрал из стартового состава Бонгонда и Литвинова?

    – Чудит парень. Хочет быть оригинальным или креативным, я не знаю, какие мысли, занимается хренью какой-то.

    Может быть, он в этом что-то видит, я не знаю. Сложно залезть человеку в голову.

    Илья Свинов очень много пропустил в последних трех матчах, он теперь сядет на скамейку?

    – Логично, если ты пропускаешь в трех матчах десять мячей, вряд ли можно говорить о том, что это нужно команде.

    Неизвестно, почему не стоит ни Селихов, ни Максименко. Может быть, у них травмы такие серьeзные, что они не могут выйти? Хотя на матч с «Зенитом», конечно, надо было точно не Свинова выпускать.

    Раз другие не вышли, наверное, всe-таки у них какие-то проблемы. Вряд ли Абаскаль похож на самоубийцу и Селихов с Максименко отсутствуют по игровым причинам.

    • «Спартак» проиграл со счетом 1:3.
    • Для команды это 2-е поражение подряд.
    • Ранее Червиченко сравнил Абаскаля с ведьмой.

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    Источник: Metaratings

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    21.08.2023 23:51
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