Червиченко: «Абаскаль занимается хренью какой-то»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не понял отдельные кадровые решения Гильермо Абаскаля в матче с «Зенитом».

– Для чего Абаскаль убрал из стартового состава Бонгонда и Литвинова?

– Чудит парень. Хочет быть оригинальным или креативным, я не знаю, какие мысли, занимается хренью какой-то.

Может быть, он в этом что-то видит, я не знаю. Сложно залезть человеку в голову.

– Илья Свинов очень много пропустил в последних трех матчах, он теперь сядет на скамейку?

– Логично, если ты пропускаешь в трех матчах десять мячей, вряд ли можно говорить о том, что это нужно команде.

Неизвестно, почему не стоит ни Селихов, ни Максименко. Может быть, у них травмы такие серьeзные, что они не могут выйти? Хотя на матч с «Зенитом», конечно, надо было точно не Свинова выпускать.

Раз другие не вышли, наверное, всe-таки у них какие-то проблемы. Вряд ли Абаскаль похож на самоубийцу и Селихов с Максименко отсутствуют по игровым причинам.