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Червиченко: «Абаскаль занимается хренью какой-то»

21 августа 2023, 23:51
7

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не понял отдельные кадровые решения Гильермо Абаскаля в матче с «Зенитом».

– Для чего Абаскаль убрал из стартового состава Бонгонда и Литвинова?

– Чудит парень. Хочет быть оригинальным или креативным, я не знаю, какие мысли, занимается хренью какой-то.

Может быть, он в этом что-то видит, я не знаю. Сложно залезть человеку в голову.

Илья Свинов очень много пропустил в последних трех матчах, он теперь сядет на скамейку?

– Логично, если ты пропускаешь в трех матчах десять мячей, вряд ли можно говорить о том, что это нужно команде.

Неизвестно, почему не стоит ни Селихов, ни Максименко. Может быть, у них травмы такие серьeзные, что они не могут выйти? Хотя на матч с «Зенитом», конечно, надо было точно не Свинова выпускать.

Раз другие не вышли, наверное, всe-таки у них какие-то проблемы. Вряд ли Абаскаль похож на самоубийцу и Селихов с Максименко отсутствуют по игровым причинам.

  • «Спартак» проиграл со счетом 1:3.
  • Для команды это 2-е поражение подряд.
  • Ранее Червиченко сравнил Абаскаля с ведьмой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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oyabun
1692676054
Все кто можно высказались. И примерно в одном ключе. И только руководство Спартака молчит. По всей видимости их всё устраивает. Ау, кто нибудь руководит Спартаком?! Хотя о чем я? Там же коллективное руководство. Считай никто.
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eugen-han
1692677499
Всегда говорил и неоднократно повторяю, что такого калибра тренеры типа Абаскаля(молодых- да ранних) работают словно играют в кибербутбол, где игрок ориентируется на те или иные рейтинги(уровни) игроков и начинают тасовать состав так, как это нужно с точки зрения компьютера, но не человека. Тренер, как и любой наставник, должен быть прежде всего живым и человечным.Иными словами вместо Абаскаля мог бы тренировать и робот, но результат был бы такой, какой он есть на данный момент.
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моэм
1692681200
План Абаскаля был прост ; получить контракт и ждать увольнения , чтобы уехать прихватив хорошие отступные ....этот план он начал осуществлять уже с весны , т.е. сразу же после заключения контракта....а чтобы уволили побыстрее реально занимается ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ ....нужен тренер российский , желательно из бывших красно-белых , которых кстати целый вагон .
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erybov1965
1692689349
Конец прошлого чемпионата,кубок,начало этого показали,что на данный момент в условиях,в которых играют наши команды и составами которыми играют,любая команда может выиграть или проиграть любой другой команде(независимо от положения в турнирной таблице).Сейчас все зависит от настроя на игру.Если ты вышел на поле биться от начала и до конца-все шансы,что ты как минимум сыграешь в ничью и даже выиграешь у более сильной команды по составу и расположения в турнирной таблице.Конечно в этом случае, в помощь "длинная" скамейка.Выйдя в первом тайме и Бонгонда и Литвинов ничего бы не изменили.У большинства игроков Спартака не было настроя "дать бой" Зениту,тем более играя дома.
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sined1951
1692692591
Вечное нытье и психование по поводу Спартака. Команда играла неплохо, а временами с преимуществом (начало 2 тайма). Проиграли не кому-нибудь, а чемпиону страна. Чего сразу паниковать то? Пришло достаточно много новых игроков, надо попробовать новые сочетания в игре, новые тактические построения, что тренер и делает. Дайте человеку нормально поработать.
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zigbert
1692706294
Уж кому бы говорить только не Червиченко, который угробил Спартак в период работы в команде.
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