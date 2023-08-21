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    Экс-владелец «Спартака» сравнил Абаскаля с ведьмой

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко жестко раскритиковал Гильермо Абаскаля.

    Ему не понравился тренерский выбор стартового состава на проигранный матч с «Зенитом» (1:3).

    «Матч понравился. На мой взгляд, было хорошо видно противостояние тренеров: кто правильно построил тактику и кто выиграл – тут Семак выиграл.

    Говорили, что «Зенит» не будет играть вторым номером, а они именно так и сделали. «Спартак» бегал на зенитовской половине и пытался давить в его штрафной.

    «Спартаку» очень не хватало Бонгонда, которого Абаскаль не выпустил в старте. Конечно, это чистая дурость.

    Иногда складывается впечатление, будто Абаскаль выпускает игроков, как ведьма, которая выкидывает кости, – какие лягут, таких игроков он выпускает.

    В этом он ошибся. Семак, ведя в счeте 1:0, умело ловил «Спартак» на контратаках – две из них закончились голами», – сказал Червиченко.

    • Тео Бонгонда вышел на поле сразу после перерыва.
    • Абаскаль объяснил свое решение тем, что «Спартаку» нужна была точность в завершающей стадии.

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    Источник: «Чемпионат»

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