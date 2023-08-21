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Экс-владелец «Спартака» сравнил Абаскаля с ведьмой

21 августа 2023, 12:32
5

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко жестко раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Ему не понравился тренерский выбор стартового состава на проигранный матч с «Зенитом» (1:3).

«Матч понравился. На мой взгляд, было хорошо видно противостояние тренеров: кто правильно построил тактику и кто выиграл – тут Семак выиграл.

Говорили, что «Зенит» не будет играть вторым номером, а они именно так и сделали. «Спартак» бегал на зенитовской половине и пытался давить в его штрафной.

«Спартаку» очень не хватало Бонгонда, которого Абаскаль не выпустил в старте. Конечно, это чистая дурость.

Иногда складывается впечатление, будто Абаскаль выпускает игроков, как ведьма, которая выкидывает кости, – какие лягут, таких игроков он выпускает.

В этом он ошибся. Семак, ведя в счeте 1:0, умело ловил «Спартак» на контратаках – две из них закончились голами», – сказал Червиченко.

  • Тео Бонгонда вышел на поле сразу после перерыва.
  • Абаскаль объяснил свое решение тем, что «Спартаку» нужна была точность в завершающей стадии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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SLADE2019
1692616498
Ну здесь с жирдяем трудно поспорить в принципе. Бонгонда Бонгондой, но выпускать с Зенитом трех хавбеков, ни один из которых не умеет играть в обороне, даже не дурость, а кретинизм. Могут сказать, а кого? Вот для этого трансферное окно дается. Плюс защитник далеко не кудесники. Хорошо, что три только получили.
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nik55
1692618621
он не ведьма он просто очень слабый тренер и его нужно срочно менять------этот сезон потерян для медалей
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АЛЕКС 58
1692624990
Не трогайте рыжего клоуна,он Федунихе нравится!
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