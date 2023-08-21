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    • Орлов назвал компонент игры, в котором «Спартак» на уровне «Факела»

    Орлов назвал компонент игры, в котором «Спартак» на уровне «Факела»

    Геннадий Орлов дал крайне низкую оценку обороне «Спартака».

    «А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить.

    Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание?

    Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре. «Спартак» не умеет обороняться всей командой», – сказал Орлов.

    • Разница забитых и пропущенных голов «Спартака» в 5 турах РПЛ – 12:10.
    • Никто в лиге не забил больше (ЦСКА и «Крылья Советов» столько же).
    • По пропущенным мячам у «Спартака» и «Факела» одинаковые показатели, чаще поражали ворота только «Ростова», «Рубина» и «Оренбурга».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3750

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Не надо принижать Факел, сравнивая его с одинаковым по классу срамтаком! Гыгыгы

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