Орлов назвал компонент игры, в котором «Спартак» на уровне «Факела»

Геннадий Орлов дал крайне низкую оценку обороне «Спартака».

«А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить.

Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание?

Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре. «Спартак» не умеет обороняться всей командой», – сказал Орлов.