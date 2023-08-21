Орлов назвал компонент игры, в котором «Спартак» на уровне «Факела»

Геннадий Орлов дал крайне низкую оценку обороне «Спартака».
«А когда Абаскаль называет судейство позорным... Ребята, давайте все-таки о другом говорить.
Сегодня «Спартак» в пяти турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание?
Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре. «Спартак» не умеет обороняться всей командой», – сказал Орлов.
- Разница забитых и пропущенных голов «Спартака» в 5 турах РПЛ – 12:10.
- Никто в лиге не забил больше (ЦСКА и «Крылья Советов» столько же).
- По пропущенным мячам у «Спартака» и «Факела» одинаковые показатели, чаще поражали ворота только «Ростова», «Рубина» и «Оренбурга».
Источник: «Спорт-Экспресс»