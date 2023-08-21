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Федун назвал главную проблему «Спартака» при Абаскале

21 августа 2023, 18:58
25

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах столичного клуба.

«Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше». С «Факелом» такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось.

Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно», – сказал Федун.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
  • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Федун Леонид
Комментарии (25)
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ilichkadr
1692634394
Лёня стал разбираться в футбольной тактике? Ну, ну...........
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alex1951
1692635041
Федя ! Звучит красиво ,но...... Ты же был главнокомандующим в свое время ,а куйли сам то не воплотил в жизнь свои ,, правильные идеи,,? И времена другие были ...в Европу мог залезть... Вот такие вот факты....
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АЛЕКС 58
1692636925
А почему Федуниха молчит? Абассаль её кумир и ставленник!
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Persona_non_Grata
1692637826
Полностью согласен, чем уже писал и именно этими же словами «забивайте сколько сможете, мы забьем больше» и именно, что такое прокатывает со слабыми соперниками, а вот сильные пока забивают больше, чем можем мы (((
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diamondfan
1692641443
Фееендь - Федунь - шлюха как и Обоскаль и Соболь! Федун! Клуб для черно ----х!
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NewLife
1692643234
Абаскаль алхимик. Они в древности путем различных вариантов пытались превратить неблагородные металлы в золото, т.е. выражаясь по-русски, из говна сделать конфетку. Также как и у алхимиков, у него ничего не получится, потому что спартаковское говно - Литвинов, Свинов, Пруцев, Джикия, Классен, Денисов, Умяров не годится даже для алхимических вариаций, а только для низа таблицы или ФНЛ.
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