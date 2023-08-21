Федун назвал главную проблему «Спартака» при Абаскале

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах столичного клуба.

«Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше». С «Факелом» такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось.

Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно», – сказал Федун.