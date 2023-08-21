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    Федун назвал главную проблему «Спартака» при Абаскале

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о проблемах столичного клуба.

    «Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше». С «Факелом» такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось.

    Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно», – сказал Федун.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19533

      ilichkadr 5 минут назад

      Лёня стал разбираться в футбольной тактике? Ну, ну...........

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