Мостовой раскритиковал Карасева за пенальти в ворота «Зенита»: «Нельзя такое ставить»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча «Спартак» – «Зенит» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Как никогда «Спартаку» можно было сейчас создать какую-то иллюзию того, что можно с «Зенитом» играть. Мы видели, что «Зенит» с начала чемпионата лихорадит по понятным причинам.

Вчера «Зенит» заслуженно выиграл – ни в какой момент игры они не уступали. Только в начале второго тайма они умышленно отошли назад и оборонялись. Но у «Спартака» не было моментов, хоть и было давление. «Зенит» всe время контролировал игру.

Класс Вендела решил. Ещe недавно мы не понимали, где он находится, а вчера он показал, почему является одним из лучших в нашем чемпионате. Он сделал вчера игру.

Также пенальти в ворота «Зенита» – это ошибка Карасeва и бригады VAR. Это не пенальти никогда.

Соболев просто стоял спиной к воротам, мяч перед ним прыгает, он не знает, что с ним делать. Барриос, который на две головы ниже, из-за него выбегает и внезапно ногтем просто касается мяча. Нельзя такое ставить», – сказал Мостовой.