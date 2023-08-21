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    • Мостовой раскритиковал Карасева за пенальти в ворота «Зенита»: «Нельзя такое ставить»

    Мостовой раскритиковал Карасева за пенальти в ворота «Зенита»: «Нельзя такое ставить»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча «Спартак» – «Зенит» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

    «Как никогда «Спартаку» можно было сейчас создать какую-то иллюзию того, что можно с «Зенитом» играть. Мы видели, что «Зенит» с начала чемпионата лихорадит по понятным причинам.

    Вчера «Зенит» заслуженно выиграл – ни в какой момент игры они не уступали. Только в начале второго тайма они умышленно отошли назад и оборонялись. Но у «Спартака» не было моментов, хоть и было давление. «Зенит» всe время контролировал игру.

    Класс Вендела решил. Ещe недавно мы не понимали, где он находится, а вчера он показал, почему является одним из лучших в нашем чемпионате. Он сделал вчера игру.

    Также пенальти в ворота «Зенита» – это ошибка Карасeва и бригады VAR. Это не пенальти никогда.

    Соболев просто стоял спиной к воротам, мяч перед ним прыгает, он не знает, что с ним делать. Барриос, который на две головы ниже, из-за него выбегает и внезапно ногтем просто касается мяча. Нельзя такое ставить», – сказал Мостовой.

    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.
    • «Спартак» потерпел 2 поражение подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +848

      прабабушка краба 14 минут назад

      Конечно это не пенальти, но был рад что поставили. Иначе бы такая свиновонь поднялась...

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