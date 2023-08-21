Писарский попал в аварию в Самаре: его «Мерседес» серьезно пострадал

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре.
На фотографиях видно, что «Мерседес» футболиста получил серьезные повреждения в результате столкновения с автомобилем того же бренда.
Примечательно, что машина Писарского находится на встречной полосе.
«Всe нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», – рассказал о своем состоянии Писарский.
- Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
- В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
- Писарский не играет с мая из-за травмы голеностопа.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»