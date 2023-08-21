Писарский попал в аварию в Самаре: его «Мерседес» серьезно пострадал

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре.

На фотографиях видно, что «Мерседес» футболиста получил серьезные повреждения в результате столкновения с автомобилем того же бренда.

Примечательно, что машина Писарского находится на встречной полосе.

«Всe нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», – рассказал о своем состоянии Писарский.