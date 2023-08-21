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    • Писарский попал в аварию в Самаре: его «Мерседес» серьезно пострадал

    Писарский попал в аварию в Самаре: его «Мерседес» серьезно пострадал

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре.

    На фотографиях видно, что «Мерседес» футболиста получил серьезные повреждения в результате столкновения с автомобилем того же бренда.

    Примечательно, что машина Писарского находится на встречной полосе.

    «Всe нормально, но времени говорить у меня сейчас нет», – рассказал о своем состоянии Писарский.

    • Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
    • Писарский не играет с мая из-за травмы голеностопа.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1963

      lek! 28 минут назад

      Как короновали его за пол года , мега звезда . Что-то не слыхать его .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9918

      САДЫЧОК 1 час назад

      Машины , все лучше-играет , все хуже !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25047

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот такая музыка... (((

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