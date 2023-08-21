Зарема похвалила Соболева за образцовое поведение

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высоко оценила поведение Александра Соболева.

«Хочется отметить Александра Соболева за пределами поля. Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит», – заявила Зарема.