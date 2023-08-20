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    • Соболев: «Это непозволительно, нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерами, и с игроками»

    Соболев: «Это непозволительно, нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерами, и с игроками»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев остался недоволен игрой команды в матче с «Зенитом» (1:3).

    «Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

    Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3 безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».

    Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за «Спартак» ты должен отдаваться полностью на поле.

    Не могу сказать, что после «Урала» был серьезный разговор. Да, были разборы и теории. Я говорю про немного другой разговор: то, как каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться. Такие игры дома нельзя так играть. Это просто непозволительно» – сказал Соболев.

    • «Спартак» проиграл два матча подряд.
    • Клуб опустился на 6-е место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.08.2023 23:34
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    Комментарии (33)
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    Romeo 123
    1692578067
    Дельфину с себя стоит начать, сколько было разговоров когда выиграли 3 матча , медали уже на себя вешали
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1692589276
    Кто бы хрюкал, только не дельфин. Кроме левого пенальти его и не видно было на поле. Гыгыгы
    Ответить
    portero
    1692591873
    Имел в виду с судьями поговорить, чтоб судили как нравится Спартаку!!!!
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1692594875
    Поговори со мною, мама, Об чём нибудь поговори...
    Ответить
    НИКиколай
    1692595654
    всё как и впрошлом году...как только начинают писать что Спартак уже завоевал титул,Спам прекращает играть,и примеривают на грудь медали...А ведь еще играть с Цска,Краснодаром,Динамо,Локо....!!!надо журналистам писать ,что спартак аутсайдер все турниров,что бы они в тишине тренировались и выстраивали свою игру,и шли к заветной цели шаг за шагом!А так Спам чемпион в борьбе с аусайдерами ...
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    nik55
    1692596693
    игроки должны не просто бегать----они должны пахать
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    alp
    1692601428
    сыграли на уровне Спартака. лучше просто невозможно.
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    Январь 59
    1692605375
    Спартак вчера играл на своём уровне. Будь бы на месте Зенита другой клуб- раскатали бы. Но Зенит был на голову выше. Просто потому что уровень игроков Зенита выше спартаковец.
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    JTherry
    1692606307
    "каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться..." ...согласен с Соболевым, но кажется, это "наезд" на компетенции тренера, хорошо, что про ЖК Игнатову ничего не сказал...) не произвели и на меня бом.жи заметного впечатления, но результат достигнут, отсидевшись в "автобусе" из 8 игроков, забили трёшку... претензии к тренеру понятны, но на кого менять Абаскаля: либо нового ноунейма из гей-ропы, либо на очередного "носителя духа", которого посоветует Ловчев на срач-тв, выбор не богатый, к сожалению, и очередь в тренеры Спартака ни Тухель, ни Нагельсман (например), ни кто-либо другой не занимают...
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    ologreds
    1694980531
    numo705507
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