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  • Мостовой – о пенальти «Спартака»: «За такое Карасева надо дисквалифицировать»

Мостовой – о пенальти «Спартака»: «За такое Карасева надо дисквалифицировать»

20 августа 2023, 22:12
14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 1:3.

«Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.

Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интригу в эту игру.

Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – сказал Мостовой.

  • Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят 3-е место с «Динамо».
  • «Спартак» проиграл 2 матча подряд и опустился на 6-ю строчку.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр Карасев Сергей
Комментарии (14)
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alp
1692559209
дельфин, он и в спартаке дельфин
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JIEGEHDA
1692559657
Впервые слышу от него чётко ясно и по делу . Ну молодец . Прям реально сказал как отрезал . От добавить ни убавить
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Spirit_78
1692559903
Формально это пенальти. Если бы не поставил - наоборот нажил бы себе проблем. Хотелось бы более внимательной игры в своей штрафной, а то много таких необязательных 11-метровых в последнее время привозим. Хорошо, что сегодня это на результат не повлияло.
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Вомбат
1692560021
Так ведь было касание мизинца Барриоса с мячом. Да, оно ни на что не повлияло. Соболев потерял мяч из-за того, что не смог обработать. Но формально основания для пенальти были. Такие сейчас правила. Ну а что касается Абаскаля, то он после игры обвинил в поражении Спартака именно судейство, которое назвал позорным. Но судейство было как раз отличным. А позорником в этой ситуации себя показал именно Абаскаль. Видно, проникся, наконец, красно-белым духом и видит вокруг заговор.
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paracetamol
1692561094
Правильно. Свини уже и карася купили, хотя и находятся в разных средах.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1692562641
Ну что, свинорылые, начистили вам пятаки? То, что обороны у пищевика нет, мы знали уже давно. А теперь знаем, что и атаки нет. Только и можете с левенького пенальти гол забить.
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LokomotivMOSKOV
1692599298
Теперь ******, начинайте свое нытье)))
Ответить
LokomotivMOSKOV
1692599317
Теперь спартаг,начинайте свое нытье))
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Empers100--google
1692622214
+7 минут - это точно в пользу Спартака.
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