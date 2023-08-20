Мостовой – о пенальти «Спартака»: «За такое Карасева надо дисквалифицировать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 1:3.

«Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.

Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интригу в эту игру.

Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – сказал Мостовой.

Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят 3-е место с «Динамо».

«Спартак» проиграл 2 матча подряд и опустился на 6-ю строчку.

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