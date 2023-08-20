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    • Мостовой – о пенальти «Спартака»: «За такое Карасева надо дисквалифицировать»

    Мостовой – о пенальти «Спартака»: «За такое Карасева надо дисквалифицировать»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча с «Зенитом». Московская команда проиграла со счетом 1:3.

    «Класс иностранцев «Зенита» сделал разницу в этой игре. Вендел гулял непонятно где, а потом вышел и решил исход встречи.

    Думаю, «Зенит» был лучше в этом матче. Но хочется сказать спасибо Карасеву, который внес интригу в эту игру. Такие пенальти нельзя назначать – за это его нужно дисквалифицировать. Такие пенальти – просто ужас. Карасев внес интригу в эту игру.

    Думаю, был бы Малком, счет был бы гораздо крупнее. «Спартак» по делу проиграл. Моментов не было у них», – сказал Мостовой.

    • Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят 3-е место с «Динамо».
    • «Спартак» проиграл 2 матча подряд и опустился на 6-ю строчку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.08.2023 22:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +21396

      Cleaner 12 минут назад

      Я над Спартаком РЖУ, но пенальти вполне законный Карасев поставил.

      0
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      Рейтинг: +377

      Земля плоская 28 минут назад

      Даже бывшие игроки спартака признают пенальти левым!!!

      Стыдно за рыл!!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      Владимир-Филиппов-vkontak 55 минут назад

      Ну что, свинорылые, начистили вам пятаки?
      То, что обороны у пищевика нет, мы знали уже давно. А теперь знаем, что и атаки нет. Только и можете с левенького пенальти гол забить.

      1
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      Рейтинг: +19104

      paracetamol 1 час назад

      Правильно. Свини уже и карася купили, хотя и находятся в разных средах.

      4
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      Рейтинг: +377

      Земля плоская > paracetamol 27 минут назад

      Вообще-то они его давно купили, он систематически ставит пенальти в ворота Зенита!

      0
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      Рейтинг: +13112

      Вомбат 1 час назад

      Так ведь было касание мизинца Барриоса с мячом. Да, оно ни на что не повлияло. Соболев потерял мяч из-за того, что не смог обработать. Но формально основания для пенальти были. Такие сейчас правила. Ну а что касается Абаскаля, то он после игры обвинил в поражении Спартака именно судейство, которое назвал позорным. Но судейство было как раз отличным. А позорником в этой ситуации себя показал именно Абаскаль. Видно, проникся, наконец, красно-белым духом и видит вокруг заговор.

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      Рейтинг: +52

      за спартак топим > Вомбат 1 час назад

      Чутка ты не прав, просто если посмотреть на первые 20 минут карась очень много свистел, и свистел в одну сторону.. Про это абаскаль и сказал.. А так первый тайм зенит обыграл Спартак не тактикой а легами.. 2 тайм более лучше у Спартака, да пропустили 2, но там уже риск.. Это все понятно кто соображает.. В итоге скажу так, зенит выйграл заслуженно

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      Рейтинг: +4961

      Spirit_78 > за спартак топим 1 час назад

      Кстати, как раз в первые минуты был довольно грубый наступ на ногу футболисту Зенита, жёлтую судья не показал. Хотя обычная практика в РПЛ - наказывать за это. Зенит пеналей за это туеву хучу наполучал, хотя игроки соперника даже ударять по воротам перед этим успевали или пас отдать. А тут дело было в центре поля...

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      Рейтинг: +377

      Земля плоская > Вомбат 27 минут назад

      А еще до этого мяча коснулось рыло!

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      Рейтинг: +21396

      Cleaner > Вомбат 10 минут назад

      К судье в этой игре никаких вопросов нет. Карасев отсудил вполне нейтрально, не накосячил, не пропустил ни одного важного момента.

      0
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      Рейтинг: +4961

      Spirit_78 1 час назад

      Формально это пенальти. Если бы не поставил - наоборот нажил бы себе проблем.
      Хотелось бы более внимательной игры в своей штрафной, а то много таких необязательных 11-метровых в последнее время привозим. Хорошо, что сегодня это на результат не повлияло.

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      Рейтинг: +582

      JIEGEHDA 1 час назад

      Впервые слышу от него чётко ясно и по делу . Ну молодец . Прям реально сказал как отрезал . От добавить ни убавить

      4
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      Рейтинг: +11766

      alp 1 час назад

      дельфин, он и в спартаке дельфин

      4
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