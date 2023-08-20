Мостовой прокомментировал первый гол Кузяева за «Гавр»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о первом голе полузащитника за «Гавр».

Россиянин забил в сегодняшнем матче с «Брестом».

«Гавр» проиграл со счетом 1:2.

– В том и дело, что при этом «Гавр» проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил. Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.

– Еще пара таких голов и зимой Кузяев пойдет на повышение?

– Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего.

– Не тянет по уровню большие клубы?

– У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику – 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть. Ему 30 лет, респект Далеру за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будут биться за то, чтобы не вылететь.

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