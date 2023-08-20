Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Мостовой прокомментировал первый гол Кузяева за «Гавр»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о первом голе полузащитника за «Гавр».

    • Россиянин забил в сегодняшнем матче с «Брестом».
    • «Гавр» проиграл со счетом 1:2.

    – В том и дело, что при этом «Гавр» проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил. Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.

    – Еще пара таких голов и зимой Кузяев пойдет на повышение?

    – Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего.

    – Не тянет по уровню большие клубы?

    – У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику – 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть. Ему 30 лет, респект Далеру за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будут биться за то, чтобы не вылететь.

    Новости по теме
    Отец Кузяева отреагировал на первый гол Далера за «Гавр» 2
    ⚡ Кузяев забил первый гол за «Гавр» 7
    Кузяев – в основе на матч Лиги 1 с «Монпелье» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      Имя на этом сайте 4 минуты назад

      Мостовой вроде и похвалил, а вроде обгадил Далера. Все таки его первое мнение о переходе дает знать, там он вообще затоптал Кузяева. Вот же су.чонок, чтобы всегда быть правым, будет только на негатив сьезжать. Даже если Далер забьет кучу голов, все равно ложку гавна в бочку меда зальет.)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 