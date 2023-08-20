Мостовой прокомментировал первый гол Кузяева за «Гавр»

Мостовой вроде и похвалил, а вроде обгадил Далера. Все таки его первое мнение о переходе дает знать, там он вообще затоптал Кузяева. Вот же су.чонок, чтобы всегда быть правым, будет только на негатив сьезжать. Даже если Далер забьет кучу голов, все равно ложку гавна в бочку меда зальет.)))
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о первом голе полузащитника за «Гавр».
- Россиянин забил в сегодняшнем матче с «Брестом».
- «Гавр» проиграл со счетом 1:2.
– В том и дело, что при этом «Гавр» проигрывает, вкус этого гола нивелируется. Но молодец, что забил. Многие говорили, что первый матч за «Гавр» он провалил, из-под него забили. У него есть пример Головина, который и отличается, и играет хорошо.
– Еще пара таких голов и зимой Кузяев пойдет на повышение?
– Ну прекращайте, хватит. Нет, конечно, вы чего.
– Не тянет по уровню большие клубы?
– У нас многие кричат, что тянут, а смотришь статистику – 15 лет играли и 10 голов забили. Это я не про Кузяева. Скромнее и спокойнее надо быть. Ему 30 лет, респект Далеру за то, что уехал во Францию попробовать свои силы. Из клубники, можно сказать, уехал в огород. Судя по сегодняшнему результату, «Гавр» так и будут биться за то, чтобы не вылететь.