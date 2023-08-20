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Степашин призвал мобилизовать футбольных агентов

20 августа 2023, 20:54
5

Бывший премьер-министр России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Сосьедад».

  • Захарян перешел за 13 млн евро.
  • Трансфер был на грани срыва из-за разногласий по комиссионным агенту игрока.

«Меня еще смущают действия так называемых агентов. С Захаряном целая детективная история была.

Я вообще хочу поговорить с помощником президента Игорем Левитиным на эту тему, он спортивный человек, отвечает за совет по спорту, ну и как-то мне непонятна позиция исполкома РФС по отношению к этим по сути дела спекулянтам.

Сейчас вокруг Тюкавина набежала куча всякого рода пособников, я их так называю. Если вы такие сильные и активные – давайте на спецоперацию. Вот мобилизовать бы туда этих агентов, посмотреть бы на них там, на этих миллионеров, кстати», – сказал Степашин.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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Sany-116
1692555128
Селюк давно туда просится .....
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paracetamol
1692556840
А еще - свиней, все равно на футбольном поле от них толку нет!
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alefreddy
1692558750
давно пора их туда да духу у вас не хватит
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portero
1692592268
Мусоров надо всех, они на пенсию рано выходят. 40 лет нет, а они уже отдыхают.... а лучше всех с золотыми рогонами на передок...
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balam
1692599100
еще в думе много активных
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