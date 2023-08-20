Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Степашин призвал мобилизовать футбольных агентов

    Бывший премьер-министр России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Сосьедад».

    • Захарян перешел за 13 млн евро.
    • Трансфер был на грани срыва из-за разногласий по комиссионным агенту игрока.

    «Меня еще смущают действия так называемых агентов. С Захаряном целая детективная история была.

    Я вообще хочу поговорить с помощником президента Игорем Левитиным на эту тему, он спортивный человек, отвечает за совет по спорту, ну и как-то мне непонятна позиция исполкома РФС по отношению к этим по сути дела спекулянтам.

    Сейчас вокруг Тюкавина набежала куча всякого рода пособников, я их так называю. Если вы такие сильные и активные – давайте на спецоперацию. Вот мобилизовать бы туда этих агентов, посмотреть бы на них там, на этих миллионеров, кстати», – сказал Степашин.

    Новости по теме
    Тюкавин в капюшоне приехал на матч «Спартак» – «Зенит» 4
    Трогательное видео «Динамо» по случаю ухода Захаряна
    Бальбуэна: «Я учил Захаряна испанскому языку» 1
    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      Имя на этом сайте 15 минут назад

      Если вы такие сильные и активные – давайте на спецоперацию.====
      Золотые слова.Это же относится и к здешним Z турбопатриотам. Сколько тут понтов от них, они уже ртом и Варшаву с Вашингтоном захватили.На фронт всех этих айболидов, олдтрафферов и прочих клинеров.Пущай там силу и активность показывают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19083

      paracetamol 25 минут назад

      А еще - свиней, все равно на футбольном поле от них толку нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Sany-116 53 минуты назад

      Селюк давно туда просится .....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25244

      bset 1 час назад

      "Спецоперация" - отличный инструмент. Не понравился кто - отправил туда и поминай как звали.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 