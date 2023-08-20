Степашин призвал мобилизовать футбольных агентов

Бывший премьер-министр России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Сосьедад».

Захарян перешел за 13 млн евро.

Трансфер был на грани срыва из-за разногласий по комиссионным агенту игрока.

«Меня еще смущают действия так называемых агентов. С Захаряном целая детективная история была.

Я вообще хочу поговорить с помощником президента Игорем Левитиным на эту тему, он спортивный человек, отвечает за совет по спорту, ну и как-то мне непонятна позиция исполкома РФС по отношению к этим по сути дела спекулянтам.

Сейчас вокруг Тюкавина набежала куча всякого рода пособников, я их так называю. Если вы такие сильные и активные – давайте на спецоперацию. Вот мобилизовать бы туда этих агентов, посмотреть бы на них там, на этих миллионеров, кстати», – сказал Степашин.