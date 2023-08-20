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    • Евсеев попросил быстрее закончить интервью из-за начала матча «Спартак» – «Зенит»

    Евсеев попросил быстрее закончить интервью из-за начала матча «Спартак» – «Зенит»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев попросил журналистов побыстрее завершить флеш‑интервью после матча с «Пари НН» (2:1). Причина – игра «Спартака» с «Зенитом».

    – После того, как «Факел» забил, у «Пари НН» было пару моментов. Что произошло в большинстве?

    – Это игра в футбол называется. Не было очков, а тут удаление, выигрываем. Цена ошибки возрастала, где‑то прижались. Но нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание. Не только трибуны хорошо отработали, пришлось и игрокам с тренерским штабом включиться. Все сегодня отыграли на «отлично».

    Можно заканчивать, уже началась игра «Спартак»«Зенит», все внимание туда.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19083

      paracetamol 26 минут назад

      Евсеева с победой, порадовал футбольный Воронеж!

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