Евсеев попросил быстрее закончить интервью из-за начала матча «Спартак» – «Зенит»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев попросил журналистов побыстрее завершить флеш‑интервью после матча с «Пари НН» (2:1). Причина – игра «Спартака» с «Зенитом».

– После того, как «Факел» забил, у «Пари НН» было пару моментов. Что произошло в большинстве?

– Это игра в футбол называется. Не было очков, а тут удаление, выигрываем. Цена ошибки возрастала, где‑то прижались. Но нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание. Не только трибуны хорошо отработали, пришлось и игрокам с тренерским штабом включиться. Все сегодня отыграли на «отлично».

Можно заканчивать, уже началась игра «Спартак» – «Зенит», все внимание туда.