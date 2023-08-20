У болельщиков «Зенита» случились проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

Полиция устроила тщательную проверку фанатов «Зенита» перед матчем со «Спартаком».

Проверили около 400 болельщиков. Предлогом стал техконтроль транспортных средств.

«Проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора. В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей», – написал «Спорт-Экспресс».