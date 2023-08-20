У болельщиков «Зенита» случились проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

Ха-ха-ха ! Фанатофф они там проверяют ))) Фанатофф (!!!!!!!!) Какие бл фанаты ?!!!! Это тысячарублёвиков миллер за свой счёт по выездам катает . "Вернисаж" он тур б леать !
Полиция устроила тщательную проверку фанатов «Зенита» перед матчем со «Спартаком».
Проверили около 400 болельщиков. Предлогом стал техконтроль транспортных средств.
«Проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора. В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей», – написал «Спорт-Экспресс».
- Матч «Спартак» – «Зенит» начнется сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.