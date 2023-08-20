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    • У болельщиков «Зенита» случились проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

    У болельщиков «Зенита» случились проблемы с полицией перед матчем со «Спартаком»

    Полиция устроила тщательную проверку фанатов «Зенита» перед матчем со «Спартаком».

    Проверили около 400 болельщиков. Предлогом стал техконтроль транспортных средств.

    «Проверяют техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах, к месту прибыли представители технадзора. В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей», – написал «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +750

      Айболид 59 минут назад

      Ха-ха-ха ! Фанатофф они там проверяют ))) Фанатофф (!!!!!!!!) Какие бл фанаты ?!!!! Это тысячарублёвиков миллер за свой счёт по выездам катает . "Вернисаж" он тур б леать !

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