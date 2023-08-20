Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баринов резко ответил Ивичу после матча «Краснодар» – «Локо»

Баринов резко ответил Ивичу после матча «Краснодар» – «Локо»

20 августа 2023, 12:07
8

Полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову не понравились слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича после матча пятого тура РПЛ (1:1).

  • Серб сказал, что на поле был только «Краснодар».

«Я прочитал это в раздевалке. Хочу ему сказать, когда он заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает игры, как было у нас в Москве.

Сегодня мы спаслись на 98‑й минуте. Я считаю, что команда играет до конца, а не которая типа играет у него на поле.

Когда в своей тренерской карьере он обыграет «Локомотив», тогда пускай и говорит такие громкие слова», – сказал Баринов.

Важнейший матч РПЛ уже сегодня: используйте бонус до 17000₽ и ставьте без риска!

Еще по теме:
Бубнов раскритиковал игроков «Локомотива»: «Надо плакать, а они улыбаются» 4
Ивич – после упущенной победы над «Локо»: «На поле был только «Краснодар»
Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо» 20
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Баринов Дмитрий Ивич Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Садковский-google
1692540286
Ещё обыграет, у него долгосрочный контракт.
Ответить
guron88
1692540460
Языкатый Баринов - всегда на себя много берёт. И тут не забыл своё слово вставить.
Ответить
Belyiccat
1692543447
Баринов типа умничает.
Ответить
Виталий-Быканов-vkontakte
1692550873
А что не так? Помоему так и было, Локо повезло
Ответить
Диванный-Эксперт-google
1692598174
Отскочили каким то чудом...Нужно помолчать. Не гневить Бога.
Ответить
balam
1692598833
вот это капитан!Лоськов курит.убожество тупое
Ответить
Argon
1692601849
Локо повезло, что Миранчуку отскок прилетел и мяч на ногу хорошо лег. А по сути Ивич по делу сказал. Игроки не долны вступать в перепалку с тренерами. Как своими, так и с тренерами соперников. Это не корректно и их не красит.
Ответить
BAIv
1692610776
Баринов сгоряча быканет, а потом начнёт мычать как тёлочка: я не я!
Ответить
Главные новости
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
2
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
Вчера, 13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
Вчера, 13:10
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+