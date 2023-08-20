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    • Баринов резко ответил Ивичу после матча «Краснодар» – «Локо»

    Баринов резко ответил Ивичу после матча «Краснодар» – «Локо»

    Полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову не понравились слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича после матча пятого тура РПЛ (1:1).

    • Серб сказал, что на поле был только «Краснодар».

    «Я прочитал это в раздевалке. Хочу ему сказать, когда он заявил, что на поле видел одну команду. Команда отличается тем, что играет до конца, переворачивает игры, как было у нас в Москве.

    Сегодня мы спаслись на 98‑й минуте. Я считаю, что команда играет до конца, а не которая типа играет у него на поле.

    Когда в своей тренерской карьере он обыграет «Локомотив», тогда пускай и говорит такие громкие слова», – сказал Баринов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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