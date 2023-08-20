Ивич – после упущенной победы над «Локо»: «На поле был только «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался после матча пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Краснодарцы пропустили на 98-й минуте.
- У «Локо» забил Антон Миранчук.
- «Краснодар» впервые в сезоне РПЛ потерял очки.
«Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.
У нас были похожие игры, например с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.
У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.
Я в футболе всю свою жизнь. В последние десять минут этой игры, как и последние десять минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице», – сказал серб.