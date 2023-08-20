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    • Бубнов раскритиковал игроков «Локомотива»: «Надо плакать, а они улыбаются»

    Бубнов раскритиковал игроков «Локомотива»: «Надо плакать, а они улыбаются»

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча между «Краснодаром» и «Локомотивом».

    Московская команда вырвала ничью на 98-й минуте.

    «В матче «Краснодара» и «Локомотива» фаворитами заслуженно считались хозяева. У «быков» сейчас и стартовый состав сыгранный, и скамейка глубокая. Железнодорожникам в этом плане далеко до краснодарцев. Постоянная ротация состава Галактионовым пока ни к чему хорошему не привела.

    Игра показала преимущества хозяев поля. «Краснодар» играл в свою игру. Он больше владел мячом и создал больше опасных моментов. Реализуй пенальти Сперцян в первом тайме, матч мог сложиться совершенно по-другому. Москвичам было бы тяжело устоять.

    У «Локомотива» во второй половине игры практически ничего не получалось, но в последнее время железнодорожникам везет. Как и в игре с «Крыльями Советов», команде Галактионова удалось спасти ничью. И они еще радовались этому! Надо плакать, что не победили, а они улыбаются: какие же они фартовые! Хотя удар Миранчука и правда получился классным.

    По игре «Локомотив» должен был уступить «Краснодару». Неизвестно, как это скажется на «быках». Они могли уходить в отрыв от ближайших конкурентов, но обидно лишились победы на последних минутах», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    20.08.2023 17:56
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    Комментарии (5)
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    фанат джигурды
    1692551151
    Бубнов в роли тренера и с мадридским Реалом из РПЛ вылетел бы.
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    balam
    1692563760
    как дурак на похоронах
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    Вомбат
    1692720307
    Господин Бубнов, плакать таки надо вам. А игрокам Локо надо было улыбаться, когда при полном преимуществе соперника они добыли очко.
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    ologreds
    1694980533
    numo705474
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