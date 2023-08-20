Рабинер призвал изменить условную дисквалификацию Дзюбы на безусловную

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер отреагировал на хамство нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги Михаила Моссаковского.

«Дзюба, кажется, вошел во вкус, теперь заодно послав комментатора Михаила Моссаковского за совершенно справедливое слово «вымучили» в отношении ничьей «Локо» в Краснодаре (а не красоты гола Антона Миранчука, замечу). Причем произошло это, когда у Артема условная дисквалификация на два матча за то же самое, полученная только что.

Кажется, Дзюба окончательно попутал жизнь с шоу. И настала пора переводить условную дисквалификацию (в прошлый раз абсолютно уместную) в безусловную», – написал Рабинер.