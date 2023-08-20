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  • Рабинер призвал изменить условную дисквалификацию Дзюбы на безусловную

Рабинер призвал изменить условную дисквалификацию Дзюбы на безусловную

20 августа 2023, 11:41
5

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер отреагировал на хамство нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги Михаила Моссаковского.

«Дзюба, кажется, вошел во вкус, теперь заодно послав комментатора Михаила Моссаковского за совершенно справедливое слово «вымучили» в отношении ничьей «Локо» в Краснодаре (а не красоты гола Антона Миранчука, замечу). Причем произошло это, когда у Артема условная дисквалификация на два матча за то же самое, полученная только что.

Кажется, Дзюба окончательно попутал жизнь с шоу. И настала пора переводить условную дисквалификацию (в прошлый раз абсолютно уместную) в безусловную», – написал Рабинер.

  • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад. Дзюба угрожал репортеру «засунуть в одно место» телефон.
  • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1692521703
Ну не факт
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paracetamol
1692524396
Да хоть задисквалифицируй, зарплата капает...!
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Kollljan
1692524925
Ещё один графоман впрягся. Попиариться захотел. Если бы Рабинер не влез сюда, никто бы и не вспомнил о том, что на свете есть такой Рабинер.
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Эном айс
1692532521
А что ещё может предложить Геббельс Спартака..?
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1692596241
Раби совсем е бобо? Дзюба уже с телевизором разговаривает, довели человека! А этот всё туда же, дисквалифицировать... Давайте лучше Раби в иноагенты запишем?!
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