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    • Журавель – о новом хамстве Дзюбы: «Теперь Артему надо телевизор куда-то засовывать»

    Журавель – о новом хамстве Дзюбы: «Теперь Артему надо телевизор куда-то засовывать»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на хамство нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги Михаила Моссаковского.

    «Какая трудная жизнь у Дзюбы! Теперь вот телевизор надо куда-то засовывать», – написал Журавель.

    • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад. Дзюба угрожал репортеру «засунуть в одно место» телефон.
    • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8174

      BarStep 3 минуты назад

      Встретились два одиночества...
      Одни считают себя журналистами,
      а другой - футболистом..

      Ха, мне лично, смешно наблюдать за этой бредятиной..

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      Рейтинг: +2239

      evgevg13 > BarStep 23 секунды назад

      Не в бровь, а в глаз!!!

      0
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      Рейтинг: +2239

      evgevg13 6 минут назад

      Комментируйте профессионально, беспристрастно, как Озеров и проблем не будет. Но где нынешние бездари и где великий Озеров...

      1
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      Рейтинг: +6692

      Давид59 31 минуту назад

      Да, с телевизором проблема. Вот, если смотреть на телефоне, то уже проще. Хотя тоже не приятно.

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