Журавель – о новом хамстве Дзюбы: «Теперь Артему надо телевизор куда-то засовывать»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на хамство нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги Михаила Моссаковского.

«Какая трудная жизнь у Дзюбы! Теперь вот телевизор надо куда-то засовывать», – написал Журавель.