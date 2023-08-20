Журавель – о новом хамстве Дзюбы: «Теперь Артему надо телевизор куда-то засовывать»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на хамство нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги Михаила Моссаковского.
«Какая трудная жизнь у Дзюбы! Теперь вот телевизор надо куда-то засовывать», – написал Журавель.
- Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад. Дзюба угрожал репортеру «засунуть в одно место» телефон.
- Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля