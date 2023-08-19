«Краснодар» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Краснодар: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ахметов, Кордоба.
Локомотив: Лантратов, Фассон, Самошников, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Рыбчинский.
- Начало матча – в 19:30 мск.
- «Краснодар» идет без потерь по итогам 4 туров РПЛ.
- «Локо» набрал 5 очков и идет на 9-м месте в лиге.
Источник: сайт РПЛ