«Что это он позволяет говорить?»: Шнякин рассказал о претензиях от Миллера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин вспомнил, как его работой был недоволен лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой.

Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»

Она такая: «Какие *** [нафиг] питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?!» – рассказал Шнякин.