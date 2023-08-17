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    • «Что это он позволяет говорить?»: Шнякин рассказал о претензиях от Миллера

    «Что это он позволяет говорить?»: Шнякин рассказал о претензиях от Миллера

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин вспомнил, как его работой был недоволен лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    «В 2015 или 2016 году на зимнем сборе «Зенит» играл с норвежской командой.

    Я тогда говорил: «питерцы, питерцы». И тогда чуть ли не от высшего руководства, чуть ли не от Миллера прилетела претензия: «Что это он себе позволяет говорить «питерцы»?»

    А я не знал, что для местных это чувствительный момент. У меня жена родилась в Петербурге, но росла в Сыктывкаре. Я ей рассказываю: «Все же говорят «питерцы»!»

    Она такая: «Какие *** [нафиг] питерцы? Петербуржцы!» И начинает мне пихать! Я ей: «Ты за кого, мать? Что происходит?!» – рассказал Шнякин.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    17.08.2023 23:58
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