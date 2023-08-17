Агент Миранчука ответил, останется ли полузащитник в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее игрока.

Сообщалось, что хавбек сборной России точно начнет новый сезон в клубе из Бергамо.

«Алексей – футболист «Аталанты». Следовательно, какие могут быть вопросы? Больше мне добавить нечего», – сказал агент.