Агент Миранчука ответил, останется ли полузащитник в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал будущее игрока.
Сообщалось, что хавбек сборной России точно начнет новый сезон в клубе из Бергамо.
«Алексей – футболист «Аталанты». Следовательно, какие могут быть вопросы? Больше мне добавить нечего», – сказал агент.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Накануне «Аталанта» арендовала конкурента для российского футболиста.
Источник: Metaratings