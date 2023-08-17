Назван клуб, в котором Алексей Миранчук проведет сезон-2023/24

Полузащитник Алексей Миранчук проведет сезон-2023/24 в составе «Аталанты».

По информации «РБ Спорт», клуб из Бергамо заявил россиянина на чемпионат Италии.

Миранчук точно начнет новый сезон «Аталанте», однако первые игры может пропустить, так как набирает форму. Вариантов с переходом в другой клуб у хавбека нет.

27-летний Миранчук играет в Италии с 2020 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

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