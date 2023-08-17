«Аталанта» арендовала конкурента для Миранчука

Полузащитник Шарль Де Кетеларе официально сменил «Милан» на «Аталанту».

22-летний бельгиец перешел в новый клуб на правах аренды с опцией последующего выкупа.

Хавбек выбрал 17-й игровой номер.

Год назад «Милан» купил Де Кетеларе за 35,5 миллионов евро.

В дебютном сезоне игрок сделал 1 ассист в 40 матчах.

В «Аталанте» он станет конкурентом для Алексея Миранчука – оба предпочитают действовать на позиции «десятки».

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