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«Аталанта» арендовала конкурента для Миранчука

17 августа 2023, 08:16
3

Полузащитник Шарль Де Кетеларе официально сменил «Милан» на «Аталанту».

22-летний бельгиец перешел в новый клуб на правах аренды с опцией последующего выкупа.

Хавбек выбрал 17-й игровой номер.

  • Год назад «Милан» купил Де Кетеларе за 35,5 миллионов евро.
  • В дебютном сезоне игрок сделал 1 ассист в 40 матчах.
  • В «Аталанте» он станет конкурентом для Алексея Миранчука – оба предпочитают действовать на позиции «десятки».

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Источник: сайт «Аталанты»
Италия. Серия А Милан Аталанта Де Кетеларе Шарль
Комментарии (3)
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odessakmv
1692259480
может Леша начнет тренироваться и выкладываться , а то все ему кто-то мешает
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koli4ka
1692283774
нет,нет,нет- это наш Лёшенька будет конкурентом у этого 22 летнего ушастого бельгийца.Для того его и покупали.А кто чего предпочитает покажет только время...
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zigbert
1692295617
Не особо привлекательная статистика в Милане. Там видимо на него не рассчитывают. Трудно сказать сможет ли он показать более интересную игру в Аталанте.
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