Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Зайнутдинова заиграть в «Бешикташе»

Магомед Адиев ответил на вопросы о вероятном трансфере Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

Главный тренер сборной Казахстана считает, что турецкий чемпионат может стать трамплином для 25-летнего полузащитника.

– Рад, что Баха переходит. ЦСКА – это хороший и серьезный клуб, как и «Бешикташ». Для меня, как тренера сборной, будет большим плюсом, если в стамбульском клубе его будут использовать в центре поля.

У Бахи будет месяц на то, чтобы адаптироваться в новой команде и чемпионате, чтобы приехать в сборную в сентябре.

– С вами Зайнутдинов советовался в последние дни?

– Нет, но говорили с ним, как только началась эта сага. Он человек порядочный, спрашивал моего совета, пойдет ли в плюс такой переход. Я поддержал его решение.

– Он сможет заиграть в Турции?

– Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы быть большим футболистом. В России он это доказал, и в сборной он доказывает свой уровень.

Он может закрыть любую позицию без потери качества, у любого тренера он будет востребован.

Знаю, что у Бахи есть мечта попасть в чемпионат топ‑5 Европы, и Турция для него может стать трамплином.