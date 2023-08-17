Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Зайнутдинова заиграть в «Бешикташе»

    Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Зайнутдинова заиграть в «Бешикташе»

    Магомед Адиев ответил на вопросы о вероятном трансфере Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».

    Главный тренер сборной Казахстана считает, что турецкий чемпионат может стать трамплином для 25-летнего полузащитника.

    – Рад, что Баха переходит. ЦСКА – это хороший и серьезный клуб, как и «Бешикташ». Для меня, как тренера сборной, будет большим плюсом, если в стамбульском клубе его будут использовать в центре поля.

    У Бахи будет месяц на то, чтобы адаптироваться в новой команде и чемпионате, чтобы приехать в сборную в сентябре.

    – С вами Зайнутдинов советовался в последние дни?

    – Нет, но говорили с ним, как только началась эта сага. Он человек порядочный, спрашивал моего совета, пойдет ли в плюс такой переход. Я поддержал его решение.

    – Он сможет заиграть в Турции?

    – Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы быть большим футболистом. В России он это доказал, и в сборной он доказывает свой уровень.

    Он может закрыть любую позицию без потери качества, у любого тренера он будет востребован.

    Знаю, что у Бахи есть мечта попасть в чемпионат топ‑5 Европы, и Турция для него может стать трамплином.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили 2
    Хавбек ЦСКА попрощался с партнерами: он переходит в «Бешикташ» 1
    Стало известно, почему задерживается переход Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2023 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 