Тренер сборной Казахстана оценил перспективы Зайнутдинова заиграть в «Бешикташе»

Магомед Адиев ответил на вопросы о вероятном трансфере Бахтиера Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ».
Главный тренер сборной Казахстана считает, что турецкий чемпионат может стать трамплином для 25-летнего полузащитника.
– Рад, что Баха переходит. ЦСКА – это хороший и серьезный клуб, как и «Бешикташ». Для меня, как тренера сборной, будет большим плюсом, если в стамбульском клубе его будут использовать в центре поля.
У Бахи будет месяц на то, чтобы адаптироваться в новой команде и чемпионате, чтобы приехать в сборную в сентябре.
– С вами Зайнутдинов советовался в последние дни?
– Нет, но говорили с ним, как только началась эта сага. Он человек порядочный, спрашивал моего совета, пойдет ли в плюс такой переход. Я поддержал его решение.
– Он сможет заиграть в Турции?
– Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы быть большим футболистом. В России он это доказал, и в сборной он доказывает свой уровень.
Он может закрыть любую позицию без потери качества, у любого тренера он будет востребован.
Знаю, что у Бахи есть мечта попасть в чемпионат топ‑5 Европы, и Турция для него может стать трамплином.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон по контракту до 2027 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.