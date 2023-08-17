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Семин подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА

17 августа 2023, 21:56

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

  • Англичане победили в серии пенальти.
  • Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1.
  • «Сити» впервые в истории стал обладателем этого трофея.

«Не удивило, что «Манчестер Сити» так тяжело далась победа. «Севилья» – это команда, которая хороша готова физически, мощная и сильная.

Я ожидал, что будет равная игра. Мне понравился этот матч. Мощная игра, тем более в такую невероятную жару», – сказал Сeмин.

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Источник: «Чемпионат»
Севилья Манчестер Сити Семин Юрий
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