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    Семин подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

    • Англичане победили в серии пенальти.
    • Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1.
    • «Сити» впервые в истории стал обладателем этого трофея.

    «Не удивило, что «Манчестер Сити» так тяжело далась победа. «Севилья» – это команда, которая хороша готова физически, мощная и сильная.

    Я ожидал, что будет равная игра. Мне понравился этот матч. Мощная игра, тем более в такую невероятную жару», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.08.2023 21:56
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