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    Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков УЕФА

    «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Севилью» в серии пенальти.

    Команда Хосепа Гвардиола продлила успешную серию триумфаторов Лиги чемпионов.

    10 из 11 последних Суперкубков УЕФА выиграли победители ЛЧ – исключением стал «Реал», уступивший «Атлетико» (2:4) в 2018 году.

    Для «Сити» это дебют в данном турнире, а «Севилья» в седьмой раз поборолась за трофей.

    Андалусийцы сумели стать обладателями Суперкубка УЕФА только в 2006 году, победив «Барселону» (3:0). Остальные шесть финалов они проиграли.

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    Источник: «Бомбардир»

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