Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков УЕФА

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Севилью» в серии пенальти.

Команда Хосепа Гвардиола продлила успешную серию триумфаторов Лиги чемпионов.

10 из 11 последних Суперкубков УЕФА выиграли победители ЛЧ – исключением стал «Реал», уступивший «Атлетико» (2:4) в 2018 году.

Для «Сити» это дебют в данном турнире, а «Севилья» в седьмой раз поборолась за трофей.

Андалусийцы сумели стать обладателями Суперкубка УЕФА только в 2006 году, победив «Барселону» (3:0). Остальные шесть финалов они проиграли.