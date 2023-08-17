Гвардиола стал автором уникального достижения

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Севилью» в серии пенальти.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал обладателем этого трофея с третьей командой за карьеру.

Ранее подобное не удавалось никому. Испанец также брал титул с «Барселоной» и «Баварией».

По два клуба приводили к победе в этом турнире:

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