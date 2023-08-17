Гвардиола стал автором уникального достижения

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Севилью» в серии пенальти.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал обладателем этого трофея с третьей командой за карьеру.
Ранее подобное не удавалось никому. Испанец также брал титул с «Барселоной» и «Баварией».
По два клуба приводили к победе в этом турнире:
- Карло Анчелотти («Милан» 2003 и 2007, «Реал» 2014 и 2022);
- Алекс Фергюсон («Абердин» 1983, «Манчестер Юнайтед» 1991);
- Луи ван Гаал («Аякс» 1995, «Барселона» 1997).
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Источник: сайт УЕФА