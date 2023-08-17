«Лацио» продлил аренду защитника «Ювентуса»

«Лацио» объявил о возвращении левого защитника Луки Пеллегрини.
Римский клуб повторно арендовал игрока у «Ювентуса».
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.
В случае выполнения определенных условий «Лацио» будет обязан выкупить Пеллегрини за 4 миллиона евро и выплатить эту сумму в течение трех лет.
- 24-летний футболист был в столичной команде с января.
- Его статистика: 8 матчей (243 минуты), 4 желтых карточки.
- Рыночная стоимость Пеллегрини – 7 млн евро.
Источник: сайт «Лацио»