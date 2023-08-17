«Лацио» продлил аренду защитника «Ювентуса»

«Лацио» объявил о возвращении левого защитника Луки Пеллегрини.

Римский клуб повторно арендовал игрока у «Ювентуса».

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.

В случае выполнения определенных условий «Лацио» будет обязан выкупить Пеллегрини за 4 миллиона евро и выплатить эту сумму в течение трех лет.