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    • «Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца (Иван Карпов)

    «Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца (Иван Карпов)

    «Краснодар» добивается отмены дисквалификации полузащитника Эдуарда Сперцяна в Фонбет Кубке России.

    «Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца, чтобы тот отменил дисквалификацию Сперцяна на матч Фонбет Кубка России с «Пари НН».

    Напомню, что Сперцян был удален за жестокий фол против Зиньковского во встрече со «Спартаком».

    Однако тогда действовала предыдущая версия регламента. В новом его варианте за подобное нарушение полагается один матч дисквалификации. Это сподвигло клуб Галицкого требовать, чтобы РФС смягчил наказание», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Сперцян был удален за удар в голеностоп Антона Зиньковского шипами бутсы.
    • КДК дисквалифицировал его на 2 матча.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11445

      ivany4 1 час назад

      Думаю было бы неплохо опубликовать время выхода новой версии регламента. Что бы четко понимать, справедливо ли требования.
      Краснодар не замечен в "наездах без оснований".

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