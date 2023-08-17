«Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца (Иван Карпов)

«Краснодар» добивается отмены дисквалификации полузащитника Эдуарда Сперцяна в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца, чтобы тот отменил дисквалификацию Сперцяна на матч Фонбет Кубка России с «Пари НН».

Напомню, что Сперцян был удален за жестокий фол против Зиньковского во встрече со «Спартаком».

Однако тогда действовала предыдущая версия регламента. В новом его варианте за подобное нарушение полагается один матч дисквалификации. Это сподвигло клуб Галицкого требовать, чтобы РФС смягчил наказание», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

Сперцян был удален за удар в голеностоп Антона Зиньковского шипами бутсы.

КДК дисквалифицировал его на 2 матча.

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