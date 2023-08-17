Слуцкий объяснил, почему условная дисквалификация Дзюбы – это плохо

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что КДК РФС не стоило выносить на заседание конфликт форварда «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистом.

Дзюба после матча «Локо» – «Крылья Советов» (1:1) нахамил журналисту.

Форвард пообещал журналисту «засунуть в одно место» телефон, если он не перестанет задавать вопросы, которые не нравятся Артему.

КДК условно дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

– Считаю, что прецедент того, что случай Дзюбы вынесен на КДК, очень опасен по отношению к нормальным журналистам, которые хотят профессионально делать работу, а не бегать по парковкам и кого-то преследовать.

К сожалению, журналистское сообщество, якобы защищая своего коллегу – хотя не дай Бог, чтобы были такие коллеги – создают опасный прецедент по общению со СМИ, разрешению на вседозволенность журналистов.

После игры выходишь и раздаешь автографы. Стоит толпа, из нее кто-то кричит: «Слуцкий – ….» После такого ты уже не подходишь. Обычно люди говорят: «Да заткнись ты, иди отсюда, что ты делаешь?» Люди говорят, что это неприемлемо.

А здесь – такое якобы сообщество…Это же ужасно. Ты же согласен, что это не журналистика?

– Конечно, согласен.

– Важный момент – Бородин был в фотоманишке. Он вообще не имел права брать интервью.

Он бежал, орал: «А вот Шалимов то-то про тебя…» Это вообще как? Все защищают, говорят: «Какое неуважение по отношению к журналисту».

Если бы я был журналистом, мне было бы стыдно, что у меня такие коллеги и что они спускаются в парковочную журналистику.