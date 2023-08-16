«Вообще пипец»: Фролов рассказал, как в «Динамо» боялись Черчесова

Бывший вратарь «Динамо» Евгений Фролов вспомнил время выступления в клубе под руководством Станислава Черчесова.

– Самый строгий тренер, с которым ты работал, – Черчесов?

– Да, это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить.

– Так.

– Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: «Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь». Пришлось идти одному.

Фролов сейчас в «Крылья Советов»,

Черчесов в июле покинул «Ференцварош».

Тренер выводил «Динамо» в плей-офф Лиги Европы.

Застрахуйте себя от проигрыша: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матчи любимого клуба без риска!