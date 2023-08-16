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  • «Вообще пипец»: Фролов рассказал, как в «Динамо» боялись Черчесова

«Вообще пипец»: Фролов рассказал, как в «Динамо» боялись Черчесова

16 августа 2023, 21:30
3

Бывший вратарь «Динамо» Евгений Фролов вспомнил время выступления в клубе под руководством Станислава Черчесова.

– Самый строгий тренер, с которым ты работал, – Черчесов?

– Да, это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить.

– Так.

– Я попросил Кевина Кураньи помочь. Он такой: «Брат, извини, без шансов. Я туда не пойду, я боюсь». Пришлось идти одному.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Фролов Евгений Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Axe111
1692212807
М-да
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momwig_
1692216597
Да ты просто Кураньи был по херу, А чтобы сильно не обижать, он сказал самое понятное для тебя. Увидел что сам ссышь, ну и брякнул, что сам с мокрыми штанами. Ну ты и понял - правда же не удобно. Стоит такой Кураньи, подходит такой Фролов (кстати, кто это?, - как бы думает Кураньи), пойдём, говорит, со мной к Черчесову. Мог бы ведь и наХ послать. Но вышел из ситуации изящно. А чудак не смог даже удержать это при себе, а ведь столько лет прошло, у многих за это время мозги отрастают..
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vikingus
1692220373
Правильно его блогер Борзыкин Павлином называет. Так и есть
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