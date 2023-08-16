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    • «Локомотив» сделал заявление после решения КДК РФС по Дзюбе

    «Локомотив» сделал заявление после решения КДК РФС по Дзюбе

    «Локомотив» сделал заявлением после решения КДК условно дисквалифицировать нападающего Артема Дзюбы за оскорбление журналиста.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».
    • КДК дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча условно и назначил штраф 50 тысяч рублей.

    «Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артема Дзюбы.

    Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артемом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

    «Локомотив» согласен, что поведение Артема Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем.

    При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что, в момент съемки футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьей. В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

    Также «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ.

    Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

    Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.

    Напомним, что, в соответствии с Дисциплинарным регламентом, и футболист, и клуб, вправе запросить полный текст решения КДК РФС в течение 5 календарных дней после получения выписки из решения или с момента его публикации на официальном сайте РФС.

    Также у футболиста есть право обжаловать решение КДК, так как штраф составляет более 40 000 рублей», – говорится в заявлении «Локомотива».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    16.08.2023 18:55
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +188

      Gwynbleidd 3 часа назад

      Ну и так на секундочку, снимать чужих детей и выкладывать в интернет, как бы административно наказуемо. Как то у нас КДК странно работает...

      0
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      Рейтинг: +722

      SanInstructor 4 часа назад

      так давайте теперь смартфонами друг другу в лицо тыкать по поводу и без...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25242

      bset 4 часа назад

      Позорники. Я бы бойкотировал журналистов. Выходил бы и чушь не по существу отвечал. Думаю, у Дзюбы популярности не убудет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4270

      raritet 4 часа назад

      Здесь Артемка неправ. Вместо того чтобы просто вставить телефон в нужное место, он стал рассказывать об этом. А так бы вставил и никто ничего бы не узнал. Кроме телефона. У него же локация определяется?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +503

      gennadiy 4 часа назад

      Я бы ещё и послал куда подальше этого журналиста, что бы знал на будушее где можно вопросы всякие задавать. Дзюба молодец...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +584

      avera 5 часов назад

      Нормально получается. Идет с семьей и тут подлетает какой-то КОЗЕЛ и начинает приставать. Что, скоро эти УРОДЫ будут и в квартиру лезть?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15898

      Алексей З 5 часов назад

      Пусть КДК , в меру своего общего интелекта, обозначит какое место имел ввиду Дзюба , когда обещал засунуть телефон в одно место ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1425

      rac531 5 часов назад

      А, что эти голубые и продажные шелкоперы , которые ни черта не понимают в футболе, пишут о футболистах? Это нормально?
      ГУРЦКАЯ «Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. .»

      К. ГОВНЕВИЧ «Промес в очередной раз показал себя пустым местом. Смолов по мастерству выше. »

      НАГУЧЕВ «Нам правда стоит предполагать, что он на долгое время смог законсервировать эту свою пограничность, нестабильность. У него проблемы с регуляцией эмоций – это факт».

      ГУБЕРНИЕВ «Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьёт один мяч, ну, может, два. Я вижу всё по его манере игры и физиономии.»

      БОРЗЫКИН «КОФРИЕ – АБСОЛЮТНЫЙ БЕЗДАРЬ. Это не футболист, а клоун.» «Спартак развалился. Кто виноват и что делать?»

      КАЛУЦКИ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2592

      моэм 6 часов назад

      Оказывается к Дзюбе приставали , когда он был с детьми ....да этому козлу мало даже просто морду расквасить , не то что телефон засунуть ....ну и УРОДЫ же наши журналисты....вообще то этот инцидент - однозначно дело суда и только он может выносить наказания , но никак не КДК и называется превышение должностных полномочий.

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