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  • «Локомотив» сделал заявление после решения КДК РФС по Дзюбе

«Локомотив» сделал заявление после решения КДК РФС по Дзюбе

16 августа 2023, 18:55
6

«Локомотив» сделал заявлением после решения КДК условно дисквалифицировать нападающего Артема Дзюбы за оскорбление журналиста.

  • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
  • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».
  • КДК дисквалифицировал Дзюбу на 2 матча условно и назначил штраф 50 тысяч рублей.

«Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артема Дзюбы.

Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артемом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

«Локомотив» согласен, что поведение Артема Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем.

При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что, в момент съемки футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьей. В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

Также «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ.

Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.

Напомним, что, в соответствии с Дисциплинарным регламентом, и футболист, и клуб, вправе запросить полный текст решения КДК РФС в течение 5 календарных дней после получения выписки из решения или с момента его публикации на официальном сайте РФС.

Также у футболиста есть право обжаловать решение КДК, так как штраф составляет более 40 000 рублей», – говорится в заявлении «Локомотива».

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
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моэм
1692203107
Оказывается к Дзюбе приставали , когда он был с детьми ....да этому козлу мало даже просто морду расквасить , не то что телефон засунуть ....ну и УРОДЫ же наши журналисты....вообще то этот инцидент - однозначно дело суда и только он может выносить наказания , но никак не КДК и называется превышение должностных полномочий.
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avera
1692206618
Нормально получается. Идет с семьей и тут подлетает какой-то КОЗЕЛ и начинает приставать. Что, скоро эти УРОДЫ будут и в квартиру лезть?
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gennadiy
1692208348
Я бы ещё и послал куда подальше этого журналиста, что бы знал на будушее где можно вопросы всякие задавать. Дзюба молодец...
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raritet
1692209131
Здесь Артемка неправ. Вместо того чтобы просто вставить телефон в нужное место, он стал рассказывать об этом. А так бы вставил и никто ничего бы не узнал. Кроме телефона. У него же локация определяется?
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SanInstructor
1692210860
так давайте теперь смартфонами друг другу в лицо тыкать по поводу и без...
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Gwynbleidd
1692213799
Ну и так на секундочку, снимать чужих детей и выкладывать в интернет, как бы административно наказуемо. Как то у нас КДК странно работает...
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