В РФС назвали возможного соперника сборной России

В РФС прокомментировали новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бахрейна.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число.

Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций РФС.