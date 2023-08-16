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    В РФС назвали возможного соперника сборной России

    В РФС прокомментировали новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бахрейна.

    «Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число.

    Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций РФС.

    • УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: Sport24

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    16.08.2023 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12319

      ВетеR 3 часа назад

      гранд футбола, матч звезд

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