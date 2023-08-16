В РФС назвали возможного соперника сборной России

В РФС прокомментировали новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бахрейна.
«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число.
Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций РФС.
- УЕФА и ФИФА отстранили Россию после февраля 2022 года.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.
Источник: Sport24