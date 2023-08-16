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    • Черчесов прокомментировал новость о переговорах с «Рубином» и «Ахматом»

    Черчесов прокомментировал новость о переговорах с «Рубином» и «Ахматом»

    Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином» и «Ахматом» о назначении главным тренером.

    «Сегодня специально ждал до обеда с комментарием в надежде, что официальное опровержение о переговорах, которые якобы ведутся со мной, даст «Рубин».

    Но, поскольку его не последовало, считаю необходимым внести ясность, тем более в ситуации, когда команде нужно готовиться к матчу РПЛ с «Крыльями», который состоится уже в пятницу, а не читать ерунду в интернете.

    Так вот, никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте.

    Что касается информации о том, что я отказал «Ахмату», то и она не соответствует действительности. Нельзя отказать в том, чего не было.

    У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами, и мне правда звонил их генеральный директор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи. Вот и вся история», – сказал Черчесов.

    • Черчесов проработал в «Ференцвароше» полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2023 17:55
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