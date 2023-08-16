«Зенит» попросил босса российских судей встретиться с игроками

«Зенит» хочет встретиться с представителями судейского комитета РФС для обсуждения новых рекомендаций по работе арбитров.

По информации «СЭ», РФС не провел ни одного официального семинара для клубов по новым судейским рекомендациям. Ранее подобные мероприятия были регулярными.

«По нашим данным, «Зенит» стал одним из первых, кто написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов сине-бело-голубых и представителей тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле – удалениями и предупреждениями.

Поводом стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ – в частности, ЭСК уже признал несколько ошибок рефери в спорных эпизодах», – сообщает «СЭ».