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    • «Зенит» попросил босса российских судей встретиться с игроками

    «Зенит» попросил босса российских судей встретиться с игроками

    «Зенит» хочет встретиться с представителями судейского комитета РФС для обсуждения новых рекомендаций по работе арбитров.

    По информации «СЭ», РФС не провел ни одного официального семинара для клубов по новым судейским рекомендациям. Ранее подобные мероприятия были регулярными.

    «По нашим данным, «Зенит» стал одним из первых, кто написал официальное письмо на имя председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева с просьбой провести лекцию для футболистов сине-бело-голубых и представителей тренерского штаба, на которой им были бы разъяснены нынешние трактовки правил, связанные с вынесением санкций на поле – удалениями и предупреждениями.

    Поводом стало недовольство команд по ряду эпизодов из матчей стартовых туров РПЛ – в частности, ЭСК уже признал несколько ошибок рефери в спорных эпизодах», – сообщает «СЭ».

    • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ после 4 туров.
    • Следующий соперник – «Спартак» (20 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3621

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Не уподобляйтесь хрякам. Это у них в норме заносы в судейскую и сходки с судьями. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +68736

      portero 2 часа назад

      Спартак, Зенит, кто следующий на беседы к судьям????

      0
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      Рейтинг: +15878

      Алексей З 2 часа назад

      Не может быть !!!
      В методичке для гыгыё..нутых, было сказано что это только Спартак встречается с судьями.
      Чем же теперь эти дебилы будут аппелировать.

      0
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      Рейтинг: +5751

      neim 3 часа назад

      Это как Спартак в прошлом году что-ли ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      прабабушка краба > neim 2 часа назад

      нет. тут официальное письмо, а там втихаря чай попивали

      1
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      Рейтинг: +5887

      fakeid 4 часа назад

      за то, как целенаправленно убивали клаудиньо в последней игре - пусть отвечают. пусть паскуда шадыханов лично перед ним отчитается, почему не поставил пенальти, почему не удалил за удар в кадык, почему не свистел, когда его десяток раз косили. и пусть эта падла, глядя ему в глаза, попытается на это ответить.

      4
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      Рейтинг: +2655

      Болотоход > fakeid 1 час назад

      Бедненького по ножкам били)))

      1
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      Рейтинг: +651

      НикКин 4 часа назад

      Что то рано зенит начал работать судьями еще только 4 тур прошел что все так плохо в 5 туре начнут прессовать рфс короче понятно опять чемпионат купят )))

      2
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      Рейтинг: +2655

      Болотоход 4 часа назад

      Опять заныли))) Помойка!!

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