Акинфеев рассказал, как Заболотный относится к хейту

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о частой критике в адрес нападающего Антона Заболотного.

Накануне 32-летний игрок забил победный гол «Сочи» (3:1).

Заболотный в ЦСКА 2 года.

Он стоит 1 миллион евро.

– Матч против «Сочи» был важен для Антона Заболотного, который после гола даже показал адресованный хейтерам жест. Замечали ли вы на тренировках, что неудачи его беспокоят и тревожат?

– Хейт – это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног и тебя будут поливать неделю. И это нормально.

Антон – взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением. Да, ему, как и любому другому, грустно и обидно, когда происходит нечто такое, но, на мой взгляд, он уже справился с этим. Что и показал матч.

Уверен, что он и дальше будет радовать нас голами, мы все его поддерживаем.