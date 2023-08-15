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Акинфеев рассказал, как Заболотный относится к хейту

15 августа 2023, 23:59
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о частой критике в адрес нападающего Антона Заболотного.

  • Накануне 32-летний игрок забил победный гол «Сочи» (3:1).
  • Заболотный в ЦСКА 2 года.
  • Он стоит 1 миллион евро.

– Матч против «Сочи» был важен для Антона Заболотного, который после гола даже показал адресованный хейтерам жест. Замечали ли вы на тренировках, что неудачи его беспокоят и тревожат?

– Хейт – это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног и тебя будут поливать неделю. И это нормально.

Антон – взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением. Да, ему, как и любому другому, грустно и обидно, когда происходит нечто такое, но, на мой взгляд, он уже справился с этим. Что и показал матч.

Уверен, что он и дальше будет радовать нас голами, мы все его поддерживаем.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Заболотный Антон
Комментарии (2)
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Таврида
1692133808
Заболотный настолько деревянный, что даже не понимает что его хейтят)
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E5
1692151321
Конечно, его же хейтят за прекрасную игру, за великие промахи, волшебные нырки, при приеме мяча. Хейт дело благородное. Он ведь весь прошлый сезон, сказочно играл.
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