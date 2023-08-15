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    Акинфеев рассказал, как Заболотный относится к хейту

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о частой критике в адрес нападающего Антона Заболотного.

    • Накануне 32-летний игрок забил победный гол «Сочи» (3:1).
    • Заболотный в ЦСКА 2 года.
    • Он стоит 1 миллион евро.

    – Матч против «Сочи» был важен для Антона Заболотного, который после гола даже показал адресованный хейтерам жест. Замечали ли вы на тренировках, что неудачи его беспокоят и тревожат?

    – Хейт – это не только про Антона, это про всех. Ты можешь отбить хороший мяч, а потом пропустить между ног и тебя будут поливать неделю. И это нормально.

    Антон – взрослый человек, который умеет справляться с таким давлением. Да, ему, как и любому другому, грустно и обидно, когда происходит нечто такое, но, на мой взгляд, он уже справился с этим. Что и показал матч.

    Уверен, что он и дальше будет радовать нас голами, мы все его поддерживаем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.08.2023 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +114

      E5 4 часа назад

      Конечно, его же хейтят за прекрасную игру, за великие промахи, волшебные нырки, при приеме мяча. Хейт дело благородное. Он ведь весь прошлый сезон, сказочно играл.

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      Рейтинг: +1868

      Таврида 9 часов назад

      Заболотный настолько деревянный, что даже не понимает что его хейтят)

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