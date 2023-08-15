Акинфеев рассказал, за что его критикуют всю жизнь

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал неберущимся голевой удар защитника армейцев Михаила Рядно в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

– Удар Михаила Рядно с точки зрения вратаря был неберущимся?

– Конечно. Я просто не понимаю, зачем прыгать, если мяч летит в девятку?. На меня же грешили всю жизнь, что я не прыгаю за неберущимися мячами.

Если так повспоминать, то приходит на ум момент, когда Петр Чех на чемпионате Европы 2004 года отбил такой мяч. Это, наверное, единственный вратарь, кто смог достать такой мяч из девятки.