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Ташуев назвал причину увольнения из «Ахмата»

15 августа 2023, 13:53
6

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера грозненского клуба.

«Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду.

В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия.

Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку.

Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии, если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось еще в советских времен.

Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», – сказал Ташуев.

  • Ташуев не проработал в «Ахмате» года.
  • Грозненцы идут в РПЛ 12-ми после 4 туров.
  • Вчера в 4-м туре «Ахмат» уступил «Пари НН» (0:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ташуев Сергей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1692099693
Уважуха Сергею, держится достойно.""
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moskowcity-petrv
1692101703
Черчесов наверно вернётся
Ответить
АЛЕКС 58
1692106860
Напрашивалось решение. Кто следующий?
Ответить
zigbert
1692121592
Начало нового сезона было для Ахмата ужасным. А ведь в прошлом сезоне команда под руководством Ташуева показывала футбол хорошего качества.
Ответить
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