Ташуев назвал причину увольнения из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера грозненского клуба.

«Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду.

В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия.

Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку.

Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии, если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось еще в советских времен.

Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», – сказал Ташуев.