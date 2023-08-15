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    Ташуев назвал причину увольнения из «Ахмата»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, почему покинул пост главного тренера грозненского клуба.

    «Ясно, что руководство и в частности Магомед Даудов были недовольны результатом. Хотя вчера мы с ним пообщались достаточно тепло. Это был доброжелательный разговор, решение было принято обоюдно, чтобы пришел новый человек и немного встряхнул команду.

    В Нижнем Новгороде давал футболистам шанс проявить себя. Если не проявят, возможно окажутся в резерве, а в итоге в резерве оказался я. Но это реалии профессии, а не трагедия.

    Мне не стыдно за свою работу в «Ахмате». Желаю «Ахмату» удачи, чтобы ребята ставили задачу, как минимум, попасть в пятерку.

    Инициатива о прекращении сотрудничества исходила от руководства? Да. Я такой человек, который никогда не сдастся и не обижается. Это для слабых людей. В нашей профессии, если ты написал заявление на работу, то надо тут же писать заявление об уходе. Так повелось еще в советских времен.

    Конечно, я сам не думал об уходе. Я всегда ищу выход из сложных ситуаций», – сказал Ташуев.

    • Ташуев не проработал в «Ахмате» года.
    • Грозненцы идут в РПЛ 12-ми после 4 туров.
    • Вчера в 4-м туре «Ахмат» уступил «Пари НН» (0:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +102310

      zigbert 1 час назад

      Начало нового сезона было для Ахмата ужасным. А ведь в прошлом сезоне команда под руководством Ташуева показывала футбол хорошего качества.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3054

      АЛЕКС 58 5 часов назад

      Напрашивалось решение. Кто следующий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1482

      moskowcity-petrv 7 часов назад

      Черчесов наверно вернётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25015

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Уважуха Сергею, держится достойно.""

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +102310

      zigbert > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это верно. Ни одного плохого слова в адрес руководства и команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > zigbert 1 час назад

      Да сцыт просто. Люди Кадырова найдут если что.

      1
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