Ветеран ЦСКА назвал Заболотного «бестолковым»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал форварда команды Антона Заболотного.

Накануне 32-летний игрок забил победный гол «Сочи» (3:1).

Заболотный в ЦСКА 2 года.

Он стоит 1 миллион евро.

«Я разговаривал с Евгением Ленноровичем Гинером по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде – бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно – любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств.

А вот Федор Чалов – другой по типажу форвард, он интеллигент такой футбольный, хорош в подыгрыше, у него неплохой удар. Он не будет лезть в кучу, где можно получить какую-то травму или еще что-то. Вот вчера он выдал совершенно никакую игру, так бывает, а Заболотный забил!

Так что здесь палка о двух концах, каждый футболист добавляет команде разнообразия. Взаимодействие есть, взаимопонимание есть, молодежь на подходе хорошая», – сказал Пономарев.