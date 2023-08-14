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    Ветеран ЦСКА назвал Заболотного «бестолковым»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев охарактеризовал форварда команды Антона Заболотного.

    • Накануне 32-летний игрок забил победный гол «Сочи» (3:1).
    • Заболотный в ЦСКА 2 года.
    • Он стоит 1 миллион евро.

    «Я разговаривал с Евгением Ленноровичем Гинером по поводу Заболотного, такие люди нужны в команде – бестолковые, не совсем техничные. Но он лезет во все дырки, он может подставить голову, ногу, что угодно – любую часть тела, чтобы выйти победителем. Он не боится единоборств.

    А вот Федор Чалов – другой по типажу форвард, он интеллигент такой футбольный, хорош в подыгрыше, у него неплохой удар. Он не будет лезть в кучу, где можно получить какую-то травму или еще что-то. Вот вчера он выдал совершенно никакую игру, так бывает, а Заболотный забил!

    Так что здесь палка о двух концах, каждый футболист добавляет команде разнообразия. Взаимодействие есть, взаимопонимание есть, молодежь на подходе хорошая», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Газета.Ru»

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    14.08.2023 20:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4697

      Ziklop 9 часов назад

      его больше похвалили, бестолковый в хорошем смысле оказалось!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15838

      Алексей З 12 часов назад

      Вырвали фразу из контекста , чтобы унизить игрока, зачем ?

      4
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